Lo que a Messi le habrían prohibido para el partido decisivo Monterrey vs. Inter Miami

Uno de los mejores planes para los hinchas del fútbol será el partido decisivo Rayados de Monterrey vs. Inter Miami que define a uno de los cuatro equipos clasificados a las semifinales de la Copa de Campeones Concacaf 2024, y en medio de un ambiente que viene bastante caliente, se conoció lo que le habrían prohibido al mismísimo Lionel Messi.

Todo empezó al final del partido de ida por los cuartos de final de la Concachampions. Según pudo confirmar el periodista José Armando, de Claro Sports (Deportes), sí hubo una discusión entre Leo Messi y unos miembros del cuerpo técnico de Monterrey.

Al parecer, luego de que Inter Miami perdiera por un gol a dos el 3 de abril, Messi estuvo a punto de pelearse con Nicolás Sánchez, uno de los asistentes técnico de Rayados, en el pasillo del estadio Chase donde el vestuario local queda al frente del camerino visitante. Hasta el guardaespaldas del jugador argentino tuvo que intervenir.

“Antes de entrar al vestuario el ‘Tata’ tira algo como diciendo: ‘Faltan 90 minutos, estamos vivos’. Estaba tranquilo, nunca me enoje. Ahí había gente de la Concacaf. Entonces las miro y les digo: ‘Si nosotros llegamos a hacer eso nos echan a todos’. El ‘Tata’ Martino se dio vuelta y me empezó a decir de todo. Y apareció Messi, que pensé que se había ido. Me quería comer crudo. Se me acercó el seguridad. No me tocó, porque yo no reaccioné. Ni lo miré. Pero el enano estaba endemoniado. Tenía la cara del Diablo. Y me ponía el puño al lado: ‘¿Quién te pensás que sos?, ¿Quién sos salame?, ¿A quién te comiste?’. Creo que no lo insulté, pero como no lo miraba, no contesté nunca, peor”, fue parte del audio de Sánchez que publicó el canal Fox Sports México.

Luego del enfrentamiento verbal que se habría dado entre Lionel Messi y uno de los asistentes técnicos de Monterrey, el periodista Santiago Fourcade, del Canal 6 de México, publicó en X que “la Concacaf habría decidido anunciar una sanción económica para (Inter) Miami por episodios en la ida, pero será después del juego del miércoles”. Además, señaló que el equipo norteamericano será multado por no llegar 48 horas antes del partido y también reveló lo que le habrían prohibido a Leo.

Lo que a Messi le habrían prohibido para el partido Monterrey vs. Inter Miami

Inter Miami deberá ganar por dos goles y no recibir ninguno si quiere clasificar de manera directa a las semifinales de la Copa de Campeones Concacaf. Sin embargo, cuando la pelota empiece a rodar el miércoles 10 abril a partir de las 22:30 ET (23:30 ARG), Leo Messi tendría la prohibición de que Yassine Cheuko, su guardaespaldas, ingrese al campo de juego del estadio BBVA y solo podrá estar en los vestuarios y en la zona mixta, según publicó Santiago Fourcade.

Fuente: bolavip