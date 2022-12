Saín: "Son gobierno, no una estudiantina rafaelina"

Después de ser imputado por la justicia por presunto espionaje ilegal, Marcelo Sain, exministro de Seguridad de Santa Fe, utilizó su cuenta de Twitter para responder a los dichos del ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, quien había cuestionado la mediatización y uso político de la causa. Sain criticó la inacción del gobierno y aseguró que en gestiones anteriores también se recopiló información.

"¿Porque no se ponen a trabajar y dejan de pelotudear por twitter? Son gobierno, no una estudiantina rafaelina", respondió Marcelo Sain a Marcos Corach en su cuenta de Twitter. Y arremetió: "Yo soy peronista bonaerense y guapo. No soy cagón y traidor como otros".

"Ustedes son querellantes y en la causa hay muchos registros de carpetas y perfilamientos hechos por @maxipullaro en su gestión sobre políticos, empresas y sindicalistas ¿porque no se ponen a trabajar y dejan de pelotudear por twitter? Son gobierno, no una estudiantina rafaelina", disparó el exministro Sain.

Y agregó: "Ustedes viven obsesionados con @maxipullaro pero no hacen lo que tienen que hacer: denunciar a los fiscales que lo protegen. Ayer no permitieron que nuestro abogado le haga preguntas. Pónganse las pilas y laburen". "¿Para que se constituyeron como querellantes? ¿Tenían julepe de qué? Yo soy peronista bonaerense y guapo. No soy cagón y traidor como otros", cuestionó Sain.

Sin embargo, la situación no terminó allí, porque también apareció en escena Germán Montenegro, exsecretario de Seguridad Pública de Santa Fe, colaborador de Sain y que también está imputado en la causa de espionaje como miembro de la asociación ilícita. "Estos muchachos parece que están viendo un partido de fútbol desde la platea, parecen comentaristas de FOX. Para qué se presentaron como querellantes? Con dirigentes así...mamita querida. Con respeto lo digo, ojalá recapaciten".

Y Sain respondió a su colaborador: "Así es. Nuestro error es haber creído que @omarperotti iba a tomarse en serio la lucha contra la mafia de Estado santafecina. Pero nosotros no espiamos a nadie: investigamos y ejercimos plenamente nuestras funciones contra esa mafia. Lean atentamente la imputación"

De qué está imputado Marcelo Sain

En cuanto a los cargos, la Fiscalía le imputó a Sain "asociación ilícita en carácter de jefe; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); peculado; abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público).

En el caso de Montenegro, fue acusado de asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos y elementos de prueba.

Mientras que Moulins quedó implicada en asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; abuso de autoridad por ejercicio de órdenes contrarias a las leyes; destrucción de documentos y elementos de prueba.

Los detalles de la imputación a Sain por presunto espionaje ilegal

De la imputación surgen que la asociación ilícita cometió por lo menos 33 maniobras de espionaje ilegal en las que el grupo obtuvo, registró, sistematizó y analizó por sí mismo información obtenida respecto de personas por el sólo hecho de sus opiniones políticas, pertenencias partidarias, pertenencia a organizaciones lícitas u otras actividades lícitas. Dicha información fue volcada en múltiples “perfiles” que fueron creados por los exfuncionarios.

Los mismos fueron creados en base a información obtenida mediante el chequeo de las bases de datos privadas y públicas: Sudamericadata, Nosis, Veraz. Y también las estatales Migraciones, DNRPA, Registro Civil, sistema de legajos del MPA, EPE, Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), Migraciones, Ministerio de Salud, Municipalidad de Rosario, multas de Rosario y Santa Fe, bases de datos del Ministerio de Seguridad, CUITOnline, AFIP, ReNaPer, Dateas, Tribunal Electoral de la Provincia, denuncias efectuadas ante el CTD, Banco Central, Administración Provincial de Impuestos (API), Catastro de la Municipalidad de Rosario, Datacels, Sistema de Consultas Penales Unificadas, Superintendencia de Riesgos de Trabajo, Guía del Foro del Colegio de Abogados de Rosario, Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, Boletín Oficial de Santa Fe, Servicio de Catastro e Información Territorial de Santa Fe, Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, Superintendencia de Servicios de Salud, Tribunal Municipal de Faltas de Rosario, Agencia Provincial de Seguridad Vial, Ansés.

Según estableció la Fiscalía, en los “perfiles” se colocaban datos filiatorios de las personas espiadas como también composición de grupo familiar; antecedentes laborales; información financiera (créditos y deudas bancarias, tarjetas de crédito); información patrimonial (inmuebles, automóviles, telefonía celular); información impositiva; carácter de empleador y personas bajo relación de dependencia; movimientos migratorios; beneficiario de servicios o prestaciones sociales, educativas; de salud. También antecedentes policiales y judiciales, información catastral, infracciones de tránsito, automóviles a su nombre y quienes están autorizados a conducirlos.

No obstante, la imputación sostuvo que los acusados se valieron de redes sociales y búsquedas en medios de noticias para lograr obtener fotografías, información relativa a relaciones personales y afiliación ideológica.

Fuente: Aire de Santa Fe