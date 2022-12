Preocupación por Di María antes del choque con Australia: tiene una contractura y le harían estudios

La victoria de la Selección argentina ante Polonia dejó una mala noticia: Ángel Di María fue reemplazado en el segundo tiempo por una fuerte contractura.

Luego que se viralizaran imágenes del futbolista de Juventus con hielo en su pierna una vez que fue sustituido, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, se encargó de llevar calma a los hinchas.

“Ángel creo que está bien en principio, sintió algo en el cuádriceps, se puso le duro y preferimos sacarlo porque como todos saben él es importante y no vale la pena seguir con un jugador que tiene posibilidades de hacerse daño”, explicó el DT en conferencia de prensa.

En principio, el volante rosarino será sometido a estudios, aunque desde el cuerpo técnico confían en que no haya lesión y todo sea producto de la acumulación de partidos.

Ahora, solo resta definir cómo avanza “Fideo” para saber si seguirá siendo titular en el equipo como en los tres partidos que lleva disputados la Selección en la Copa del Mundo.

¿Cuándo juega la Selección argentina vs Australia?

El partido entre Argentina y Australia será el sábado 3 de diciembre.

¿A qué hora juega Argentina vs Australia?

El encuentro por los octavos de final será a las 16 (Hora de Argentina).

¿Cómo ver Argentina vs Australia online?

Para ver Argentina vs Australia online y en directo se puede recurrir a servicios como Personal Flow, DirecTV Go y Telecentro Play. Vale aclarar que todas las transmisiones que son por internet tienen un delay de al menos 40 segundos.

Fuente: TN