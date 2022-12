José Luis Espert pidió "bala" para los manifestantes de Lago Escondido y el Gobierno lo denunció: "Dejen de currar"

El diputado nacional José Luis Espert fue denunciado penalmente por la secretaría de Derechos Humanos después de sus dichos pidiendo "cárcel o bala" para los dirigentes sociales que acamparon en Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, luego de la invasión del magnate británico Joe Lewis.

"El secretario de Derechos Humanos en vez de defender los derechos humanos defiende a quienes los violan y me denuncia a mí, es todo un disparate", escribió el dirigente de Avanza Libertad en su cuenta de Twitter, dirigiéndose a Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos.

Por su parte, el funcionario había publicado en sus redes este miércoles: "Hoy realizaremos otra denuncia penal. No podemos permitir nunca más que un diputado nacional promueva la violencia política en nuestro país".

"¡El Señor @jlespert sigue incentivando la violencia y el delito! Pedir ‘bala’ es de fascista y si no fuera por la mafia judicial de nuestro país usted ya estaría procesado!” aseveró Pietragalla Corti, al tiempo que advirtió con dureza: “¡Es usted una persona peligrosa para nuestra democracia!”.

En su cuenta de Twitter Espert hizo un breve descargo citando el tuit de la denuncia de la secretaria de DD.HH: "Dejen de currar con los Derechos Humanos. Caraduras. Y sí, sigan denunciándome porque yo no voy a parar de hablar de los chorros, ladris y violentos contra los cuales, ustedes, jamás abren la boca".

Al ser consultado por La Nación, el economista liberal sostuvo que decir "cárcel o bala no es más que una forma de pedir el cumplimiento de la ley". "El que viola la ley debe ser sometido a proceso y encarcelado por violar la ley y si se resiste el código penal habilita a las fuerzas de seguridad a hacer uso de la fuerza (art. 34 inc. 4 del CP)", amplió.

En ese sentido, el legislador recordó: "Es la cuarta denuncia que me hacen por esto de cárcel o bala. Ya Pietragalla me denunció cuando lo dije por los del gremio del neumático que habían tomado las instalaciones del ministerio de Trabajo; también me denunció la vez pasada un ignoto diputado provincial de Neuquén por el tema de los falsos mapuches usurpadores y antes una ONG llamada Centro de Defensa Ciudadana que es de un abogado de Marcelo Parrilli que es del polo obrero o kirchnerista cuando dije lo mismo en el caso del asesinato del kiosquero en San Justo en el año 2021".

Molesto, criticó la decisión del organismo: "Es ridículo que la Secretaria de Derechos Humanos me denuncie por esto cuando quien viola el derecho humano de propiedad es Juan Grabois al entrar sin permiso en propiedad privada". “Ahora resulta que Grabois viola el derecho constitucional de propiedad y la secretaria de Derechos Humanos lo defiende y me acusa a mí de cometer un delito”, sumó Espert

“A mí no me van a callar con denuncias, yo voy a seguir diciendo lo que pienso y siempre voy a defender el derecho de propiedad de todos los habitantes del país, sean argentinos, bolivianos o ingleses", continuó.

El diputado sostuvo que "lo de Grabois es lamentable" y de "una xenofobia tremenda pensar que alguien es bueno o malo según sea argentino o extranjero". Las críticas a Pietragalla Corti no concluyeron con lo anteriormente dicho y añadió: "El secretario de Derechos Humanos para defender a un xenófobo me denuncia a mí".

El recuerdo del discurso de Espert tras la muerte de Hebe de Bonafini

Después de la muerte de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, la Cámara de Diputados decidió hacerle un homenaje. Ese día, Espert pronunció un encendido discurso en contra de la referente de los derechos humanos en Argentina. "No me sorprende porque cuando di el discurso en homenaje a las víctimas de Hebe de Bonafini también sacaron un comunicado defendiendo a Hebe de Bonafini, otra xenófoba que cuando la comunidad boliviana estaba manifestándose en la Plaza de Mayo los echó al grito de ‘¡La Plaza es nuestra. Váyanse de acá bolivianos de mierda!'”, recordó.

“Seamos claros: La declaración universal de los derechos humanos que tiene jerarquía constitucional dice: Art. 17 'Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Artículo 12. – Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques'", expresó el diputado.

Por último, finalizó con una ironía: "Lo único que lamento es que mi abogado va a tener que trabajar más".

