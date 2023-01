Tratan de "traidor" a Omar Perotti

Los diputados nacionales por el Frente de Todos por San Juan y Santa Fe, José Luis Gioja y Eduardo Toniolli, cuestionaron este jueves con firmeza a los gobernadores de sus provincias, Sergio Uñac y Omar Perotti, por no apoyar el pedido de juicio político a los jueces de la Corte Suprema impulsado por el Presidente y otros once mandatarios provinciales.



Por AM750, Gioja aseguró que le resultó muy “extraña” la decisión del sanjuanino Uñac de no firmar el pedido de juicio político cuando venía apoyando esa posición. “No vaya a ser que algún interés particular o personal del gobernador esté influyendo en la decisión que tomó sobre la defensa del conjunto del pueblo de San Juan”, advirtió.

Con esta afirmación, Gioja hizo referencia a la intención de Uñac de volver a presentarse como candidato a gobernador pese a que la ley no se lo permite. “La Constitución de San Juan permite hasta dos mandatos consecutivos. Ese artículo el gobernador lo tiene que cumplir. Pero según él no, porque fue vice”, comentó.

Por eso, el diputado explicó el cambio de postura de Uñac con la idea de que, probablemente, el Gobernador deba recurrir a la Corte Suprema para definir su futuro político.

Omar Perotti y una posición “lamentable”

Por su lado, el diputado nacional del Frente de Todos y secretario general del PJ Santa Fe, Eduardo Toniolli, fue más contundente y de forma directa aseguró por La García que la posición del gobernador Omar Perotti es “lamentable”.

“El planteo del Presidente y once gobernadores me parece correcto y necesario. Es inevitable, porque en los argumentos que hay en ese pedido aparecen elementos contundentes muy difíciles de desmentir. Más allá de que en juicio penal puedan no ser aceptados como pruebas, en un juicio político se debe hacer algo”, comenzó explicando Toniolli.

Y añadió: “Frente a esto, yo tengo que lamentar la posición del gobernador de mi provincia. Porque la verdad es que si hay algo que aun en la divergencia siempre le reconocí es su defensa del federalismo. Aun reconociendo eso, hace que para nosotros sea todavía más contradictorio el silencio”.

Con información de Pagina 12