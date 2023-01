Rafaela sin agua: "Voy a presentar un Recurso de Amparo y denunciaré a Castellano y Perotti"

La problemática del agua en Rafaela llegó estos últimos días a niveles insoportables que originaron que un grupo de vecinos se movilizarán a las oficinas mismas de Aguas Santafesinas S.A, oportunidad en la que fueron atendidos por un gerente que casi les faltó el respeto y se río de quienes padecen un problema digno de otro siglo y por sobre todo de otra ciudad. Resulta inaudito las respuestas que este inescrupuloso empleado les dio, casi al límite de la "tomada de pelo", y por supuesto sin brindarle solución alguna.

Lo cierto es que medio Rafaela no tiene agua potable y debe hacer malabarismos para poder, aunque más no sea, tener el liquido elemento indispensable aunque más no sea para hacer las necesidades fisiológicas.

Dialogamos con el Doctor Carlos Zimerman, quien viene asesorando a un grupo de vecinos y al respecto nos manifestó:

¿Existe desde lo jurídico alguna alternativa para que se solucione este problema?

Existe y es el que vamos a implementar si en las próximas horas si el tema no se soluciona medianamente, vamos a presentar un Recurso de Amparo y una medida cautelar a más de denunciar penalmente a Omar Perotti y a Luis Castellano, ya que ellos son absolutamente responsables de la situación que se vive, cada uno de acuerdo al cargo que ocupan, pero son responsables y le tiene que brindar una solución inmediata a la gente.

Es la empresa Aguas Santafesinas S.A la encargada y obligada de suministrar el servicio de manera eficiente, ¿Cuál es la razón por la que piensa denunciar penalmente a Castellano y a Perotti también?

Tanto el intendente municipal como el gobernador de la provincia tienen responsabilidades ineludibles al respecto. El intendente Castellano debe procurar por todos los medios darle a sus vecinos una solución, cosa que por ahora no lo está haciendo y deberá demostrarle a la justicia que no es así, y el Gobernador de la Provincia tendrá que dar las explicaciones correspondientes del por qué las obras del acueducto aún no finalizaron, deberá dar las explicaciones que la empresa Aguas Santafesinas S.A no puede dar, no me cabe la menor duda que por cuestiones netamente políticas, cuestiones que tienen al ciudadano como único perjudicado. Una vez más la política se burla del ciudadano, una vez más la política deja mucho que desear, una vez más demuestran que no les interesa la gente y que solo piensan en ellos y en seguir ocupando cargos y cobrando sueldos que entre todos pagamos.

Concretamente, desde lo jurídico, ¿Qué medidas piensa implementar?

Voy a presentar un Recurso de Amparo y una medida cautelar, no me hace falta ninguna intimación previa por que los reportes periodísticos son suficientes para demostrar que el problema existe y es grave. Mediante una medida cautelar la justicia deberá de alguna manera, obligar a la empresa o a la municipalidad a que en forma inmediata le de a los vecinos una solución, aunque sea alternativa, pero inmediata. La jurisprudencia afortunadamente es abundante al respecto y la municipalidad debe cubrir esa falencia cuando, como en el caso de Santa Fe, la empresa encargada y responsable no lo hace, por ello es que la medida también va a ir en contra de la Municipalidad de Rafaela y del señor Intendente Luis Castellano. Por otra parte, tanto Castellano, Perotti, como los responsables de la empresa Aguas Santafesinas S.A van a tener que responder ante la justicia penal. Lo que están haciendo es un delito, no se puede dejar a la gente sin agua y menos con las altísimas temperaturas que se registran y se prevé que tendremos las próximas semanas. Están literalmente siendo responsables de la proliferación de enfermedades que la falta de agua origina y van a tener que responder por ello y por muchas otras cosas más. Estoy dispuesto a sacarle la careta a estos inescrupulosos.

¿Qué sucede si la justicia ordena que se le provea de agua a los que no tienen, que es lo lógico, pero a la vez en las actuales condiciones es casi de imposible cumplimiento?

Eso es mentira, es falso, es un argumento que dan estos tipos para disuadir a los vecinos y desanimarlos a que hagan un reclamo judicial. La empresa, con la ayuda del poder político municipal y provincial, le puede dar a la gente una solución casi en forma inmediata. Lo que no quieren es gastar un solo peso, son unos irresponsables, unos verdaderos sinvergüenzas. Es por ello que por este medio les doy un solo día de plazo para que solucionen parcialmente el problema, luego haré el trabajo que quizá tendrían que hacer otros, pero no lo quieren hacer, están solo para cobrar sueldos, son ñoquis de la política.

Por último, ¿piensa que la justicia va a actuar en estas épocas de feria judicial con la premura del caso?

Estoy absolutamente seguro, no tengo la menor duda. El problema es tan grande, es tan grave, que no hay quien no pueda interpretarlo y actuar. Solo la política está ajena y la empresa. Nadie más puede mirar para otro lado. tengan la plena seguridad que en este caso el único remedio es el legal, remedio que tendrían que utilizar los Concejales, el intendente y todo aquel que cobra un sueldo para atender los problemas de la gente, pero ello es imposible, están solo para cobrar sueldos y acceder a cargos públicos, es lo único que les interesa.