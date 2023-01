«Juntos por el Cambio tiene plan A, B y C de acuerdo a lo que deje el Gobierno» el análisis de Gerardo Morales sobre 2023

La carrera rumbo a las elecciones del 2023 ya comenzó y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, fue uno de los primeros en anunciar su candidatura a presidente. El dirigente de Juntos por el Cambio irá por la Unión Cívica Radical (UCR), partido del cual es titular. Sin embargo, sus aspiraciones no solo quedan en llegar al máximo cargo, sino también que reveló algunas políticas que tomará.

«Somos la única fuerza que ya tiene lineamientos bastante claros no sólo del programa macro, sino también del programa productivo. Me imagino Presidente, con una coalición, con un programa de Gobierno. La Argentina necesita liderazgo, capacidad y experiencia de gestión», aseveró el dirigente, que sueña con vencer a Patricia Bulrich en las elecciones.

En este mismo sentido, Gerardo Morales afirmó que «Juntos por el Cambio tiene «plan A, B y C de acuerdo a lo que deje el Gobierno». Además, reconoció que son «conscientes de lo que vamos a recibir. Se puede transformar a la Argentina. Somos un gran país, un gran pueblo. Lo que hay que hacer es laburar», analizó el jefe provincial en Radio Rivadavia.

La medida que tomaría Gerardo Morales

Por otro lado, el líder de la UCR adelantó que si gana las elecciones, cortaría con los planes sociales y las organizaciones sociales de raíz. «Grabois, Pérsico y otros tendrían que ir a una terapia de grupo, mirarse a la cara y decirse `he fracasado. Llevo 20 años manejando pobres y no los he podido sacar de la pobreza y lo único que he generado fue jorobarles la vida´», afirmó.

Por último, criticó la postura del Gobierno acerca de iniciarle juicio político a la Core Suprema. «Es inaceptable, porque están hablando de incumplir fallos, de desconocer a un poder del Estado y va a generar más incertidumbre, más inseguridad jurídica, lo que va a afectar aún más la economía», se quejó el dirigente de Juntos por el Cambio.

* Para www.elintransigente.com