Con Castellano de vacaciones, la falta de agua continúa en Rafaela

En uno de los veranos más tórridos de los últimos años, el agua más que nunca resulta imprescindible, pero hay muchísimos vecinos de Rafaela que no pueden abrir sus canillas y ver que el liquido elemento vital salga con normalidad. Más allá que el agua es intomable, es necesaria al menos para las necesidades higiénicas mínimas, y ni eso se puede cumplir en una ciudad que de existir políticas públicas claras y serias no tendría esos problemas.

Seguramente que el problema excede al intendente Castellano, pero es altamente irritativo la actitud de Luis Castellano, que poco y nada hace para exigirle a las autoridades provinciales que le den en forma inmediata una solución al conflicto.

No es cierto que las soluciones no pueden ser inmediatas, ese es un eslogan de los inservibles de siempre, los que ocupan cargos y no dan soluciones.

La problemática del agua en Rafaela tiene su origen en la falta de políticas, de obras de infraestructura necesarias que no se hacen en los tiempos que las circunstancias exigen, pero también es consecuencia de las autorizaciones desmedidas para construir sin un organigrama estudiado y consensuado. En Rafaela se autoriza a los amigos y las consecuencias las sufren los que nada tienen que ver con el poder y solo quieren que el destino de sus impuestos y tributos no vaya en "saco roto".

Rafaela sigue teniendo sed como hace más de 55 años, sinónimo elocuente de políticos decadentes e inútiles, que solo están para cobrar sus sueldos y hacer negocios.

En pocos meses vamos a tener la posibilidad de votar y elegir a nuestros próximos representantes, una hermosa oportunidad para castigar a los inútiles que nada hacen.