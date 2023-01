Elecciones 2023: Andrés Larroque llamó a «romper con la proscripción» de Cristina Kirchner

Andrés Larroque hizo un llamado a la militancia para «romper con la proscripción» de Cristina Kirchner. El funcionario bonaerense salió a respaldar a la vicepresidenta. Como uno de los principales representantes del kirchnerismo, Larroque admitió que pretende la candidatura de la máxima figura del oficialismo.

En el oficialismo hay intenciones de empujar a Cristina Kirchner a la competencia. Desde el lado más duro del kirchnerismo quieren que se postule para ir en busca del tercer mandato. Aunque la misma vicepresidenta anunció que no estará en ninguna lista, sus seguidores más fieles insisten en que se trata de una proscripción y no la voluntad de la exmandataria.

En ese sentido, Andrés Larroque se puso en el rol de promotor de la dos veces presidenta: «La tarea central de la militancia es salir a romper la proscripción a Cristina. Tenemos que trabajar por la vitalidad de la política y del peronismo. Por eso es imprescindible romper con la proscripción», indicó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.

El referente camporista remarcó: «No se puede hablar de peronismo si Cristina no está en la cancha». En su análisis la condena por la causa Vialidad no debería ser un impedimento para estar entre las posibles sucesoras de Alberto Fernández. Según su mirada, deben pasar muchos años para que reciba una sentencia firme por los cargos que la culparon.

Por otra parte felicitó a Sergio Massa por tener la valentía de asumir como ministro de Economía en un momento complejo. De todos modos no ocultó su preocupación por el contexto que atraviesa el país: «Está claro que estamos presos de la trampa que es el acuerdo con el FMI. Eso hay que resolver. No podemos contentarnos, no sería honesto maquillar una situación que es muy compleja», sentenció en declaraciones radiales.

* Para www.elintransigente.com