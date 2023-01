Pullaro: "Mi objetivo es ser gobernador de Santa Fe"

Maximiliano Pullaro, precandidato confirmado a competir por la gobernación, se tomó los primeros 15 días del año de vacaciones en las playas de Pinamar. Dice que fue una pausa necesaria para retomar un año que será intenso y definitorio en su carrera. Tras dos semanas de agua salada en familia y con amigos que le enseñaron a usar el Jetski, ya está de vuelta en la provincia con una agenda que lo lleva por Funes, la ciudad de Santa Fe y los departamentos Vera y 9 de Julio en una semana. “Vamos a viajar al norte por tema sequía, tenemos reuniones con empresarios y asociaciones de productores. Estamos trabajando de cara a los problemas que tiene la gente”, sintetiza sobre la ajustada agenda que le espera. Y marca la distinción sobre las negociaciones interpartidarias del frente de frentes: “El diseño político de esa estructura la lleva adelante Felipe Michlig como presidente de la UCR. Yo estoy enfocado en planificar cómo vamos a resolver los problemas de la gente”.

-¿Cuál es el punto de partida en un año electoral para quien pretenda llegar a la gobernación de Santa Fe?

-Arrancamos en febrero de 2022 con una trayectoria muy clara de trabajo. Primero reuniones microregionales, después armado de equipos técnicos para diseñar cada uno de los planes de gobierno y después la conformación de equipos de gestión con un trabajo de cara a los problemas que tiene la gente. Hay prioridades, que son la seguridad, la justicia. El sistema educativo en Santa Fe tuvo un retroceso enorme y perjudicó a los chicos y también hay que trabajar mucho en el aspecto productivo, fundamentalmente en la agroindustria.

-Estos ejes los mencionan también otros espacios políticos opositores. ¿Ven posible sintetizar esas ideas en el frente de frentes?

-Con los 11 partidos políticos que están discutiendo el frente hay coincidencias altísimas en estos temas. Después hay historias y raíces diferentes, pero no son incompatibles con el armado. Ahora falta que cada espacio plantee las propuestas para llevar adelante y los equipos que tienen para hacerlo. Después, cuando ya surja una fórmula -que esperamos que sea la nuestra y para eso estamos trabajando- se terminará de pulir cómo se avanza.

-¿La UCR corre con ventaja por volumen en esas negociaciones?

-No creo. La UCR está en un muy buen momento, pero no tiene nada asegurado. Dentro del partido hay alternativas y hay grupos. En Neo Evolución estamos en alianza con José Corral y muchos grupos políticos departamentales. Lo que es claro es que el radicalismo está en el frente de frentes, lo que no tenemos aún es una candidatura unificada. Está Dionisio Scarpín que ya hizo público que le gustaría, y falta ver qué decide Carolina Losada, también hay sectores que apoyan a Pablo Javkin.

-¿Por qué cree que Losada o Javkin no terminan de definir si van a ser candidatos o no?

-Cada uno define su estrategia. Nosotros mostramos mucha determinación para hacerlo ya en febrero del año pasado. Los demás tienen sus tiempos. Indudablemente algunos van a llegar y otros no.

-¿Da por descontada la interna?

-En este momento sí. Estoy preparado para ganar, para ser campeón hay que ganarle al campeón. Estoy dispuesto a ir a una primaria contra quién sea, porque mi objetivo es ganar una elección general y para eso tengo que competir contra todos. A mí nada me mueve de ese ese objetivo, a los demás no sé.

-En la capital provincial ya tiene un acuerdo con Corral. ¿Para Rosario ya tiene definiciones?

-Estamos hablando con el PRO, pero también con muchos actores y actrices políticas y también de sectores independientes.

-¿Tiene outsiders para presentar en las listas?

-Hasta que no estén los acuerdos materializados no puedo adelantar nombres, pero estamos hablando con mucha gente que viene del deporte, del periodismo, del mundo del arte y de la política y con empresarios que les interesa cambiar la realidad que vive la provincia. Después, quiénes van a ser los candidatos se va a resolver en los días previos al cierre de listas.

-Hace mucho que tiene una alianza con Gabriel Chumpitaz, pero también está trabajando con Angelini. ¿Sienten que quedaron en el medio de la interna del PRO?

-No, el PRO está muy ordenado. Tiene matices como todos los partidos grandes de la provincia. No vemos una dificultad, tiene una conducción orgánica que discute y resuelve.

«Estamos hablando con mucha gente que viene del deporte, del periodismo, del mundo del arte y de la política y con empresarios que les interesa cambiar la realidad que vive la provincia»

-La fórmula para la gobernación tiene que ser paritaria. ¿Tiene en mente alguna dirigente con quién le gustaría compartir fórmula?

-Me interesa que el partido político que con el que hagamos el acuerdo lo proponga. Claramente lo único que te puedo decir es que no va a ser una mujer de la Unión Cívica Radical, porque pretendemos una fórmula integrada con otro partido político.

