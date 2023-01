Patricia Bullrich volvió a cruzar a Maduro: «Es el jefe de un cartel de narcotráfico»

Patricia Bullrich, disconforme de haber celebrado la ausencia de Nicolás Maduro, continuó. La presidenta del PRO no ocultó su alegría de que desde Caracas confirmaran que el mandamás no llegará a Buenos Aires. La opositora aseguró haber sido una parte fundamental para que no llegue.

En Argentina se está llevando a cabo la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En la asamblea están los mandatarios de los países de toda la región. Uno de los ausentes fue Nicolás Maduro. El venezolano iba a aceptar la invitación, pero finalmente desistió.

«Me puse en la cabeza que Maduro no venga a la Argentina. El problema es que él tiene una denuncia por ser jefe de un cartel de narcotráfico«, indicó Patricia Bullrich en TN. La posible candidata a presidente había exigido que lo pongan a disposición de la Justicia en caso de que decida pisar suelo nacional. Lo mismo habían pedido dirigentes como Diego Santilli y Waldo Wolff

«Él sabe que hay un acuerdo entre Argentina y Estados Unidos respecto de capturas que ya ha funcionado. Frente a un pedido de captura de Estados Unidos, Argentina puede reaccionar de manera inmediata, por eso se bajó del avión. Es un triunfo enorme de los venezolanos y los argentinos», argumentó tras su experiencia en Seguridad.

Bullrich cruzó al Gobierno nacional y al kirchnerismo por querer utilizar al jefe de Estado venezolano. Al mismo tiempo, valoró el discurso del presidente de Uruguay: «Lo que iba a ser un gran escenario para el kirchnerismo, lo fue para la democracia: Maduro sin venir, Lacalle Pou diciendo las cosas sin miedo y el pueblo argentino diciendo ‘no queremos dictadores'», selló.

* Para www.elintransigente.com