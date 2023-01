El discurso de Alejandro Finocchiaro que alteró la comisión de Juicio Político en Diputados

Durante la reunión de la comisión que trata el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia impulsado por el Gobierno, el diputado de Juntos por el Cambio Alejandro Finocchiaro dio un fuerte discurso en el que cuestionó la iniciativa y acusó al kirchnerismo de querer “vivir en un país donde el poder sea perpetuo e ilimitado”, lo que motivó el enojo de los integrantes de la bancada del Frente de Todos, que comenzaron a abuchearlo.

La situación fue escalando al punto tal de que la presidenta de la mencionada comisión, la oficialista Carolina Gaillard, tuvo que pedir silencio varias veces en el recinto, principalmente a su compañero de espacio, Juan Manuel Pedrini, quien estaba interrumpiendo la exposición del dirigente opositor.

Todo comenzó cuando el ex ministro de Educación, primero de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, después, hizo un análisis del pedido de juicio político contra los miembros del máximo tribunal, el cual consideró que está basado en “una fundamentación absolutamente prejuiciosa e ideológica”.

“Pero otra cosa que me extrañó es que cuando empezó (el encuentro), se nos objetó que habláramos de política. Finalmente, el derecho no es más que la cristalización de la política en normas que regulan a la sociedad”, explicó.

En este sentido, el actual diputado y ex funcionario nacional, que además es abogado y doctor en Historia por la Universidad del Salvador, sostuvo que es necesario pensar “el para qué este Gobierno insta a esta bacanal”, en la que, aseguró, se van “a discutir cuestiones que no tienen nada que ver con la vida de los argentinos”.

“Esto es un circo, el kirchnerismo se está lanzando a una batalla que sabe perdida de antemano, y es muy raro que el kirchnerismo, o sea, ustedes, vayan a una batalla que saben perdida, por mucho. Entonces, y mal que les disguste, uno tiene que pensar que detrás de esto hay otras intenciones, tan oscuras que no se pueden decir”, agregó.

En este momento, en la sala comenzaron a escucharse algunos comentarios, pero el representante de Juntios por el Cambio siguió con su discurso y argumentó que el oficialismo “trata de tapar la inmensa crisis que se vive en este país y que padece nuestra gente” y “ha llevado a la Argentina a un abismo tan absurdo que con tan solo asomarse da vértigo”.

“Ustedes quieren tapar que han llevado a la pobreza, son ningún rubor ni vergüenza, a las cuotas actuales, en las que de cada dos chicos argentinos, uno es pobre; ustedes quieren tapar que llevaron adelante una desastrosa gestión de la pandemia, que nos encerraron larguísimo tiempo sin fundamento científico alguno, que hicieron quebrar a cientos de comercios y pymes, que empujaron a cientos de miles de argentinos a la informalidad y que rechazaron las vacunas que el mundo estaba ansioso por recibir”, opinó.

Fue entonces que se dio el siguiente intercambio, del que participaron Finocchiaro, Gaillard y Pedrini:

-Finocchiaro: Con el Poder Ejecutivo en sus manos, con el Congreso paralizado por ustedes mismos y con la Justicia deslegitimada, el kirchnerismo, o sea, ustedes, estarían en condiciones de convertirse en la autocracia que siempre soñaron. Señora presidente, si usted me ha visto, yo no he interrumpido a ningún diputado. Le pido que me dejen hablar, por favor.

-Gaillard: Diputado, diputado….

-Finocchiaro: No voy a seguir hablando hasta que no se me garantice el uso de la palabra.

-Gaillard: No interrumpa el uso de la palabra.

-Finocchiaro: Gracias, señora presidenta.

-Gaillard: Dale, gracias.

-Finocchiaro: Los 40 años que hoy cumple nuestra democracia recuperada nos insta a defenderla con toda la fuerza, por eso, saquémonos las caretas de una vez por todas. Como decía el diputado Yasky, que me precedió en el uso de la palabra, vamos a decir las cosas como son. Ustedes, el kirchnerismo, dejen de ser hipócritas, empiecen a llamar a las cosas por su nombre y hagan el verdadero planteo que en el fondo los anima, porque ustedes no quieren vivir bajo este acuerdo, a ustedes no les gusta este sistema, ustedes aspiran a vivir en otro modelo de país, ustedes, el kirchnerismo, aspiran a vivir en un modelo de país donde no todos seamos iguales ante la ley, en un modelo de país donde se silencien las voces críticas, como pasa en las dictaduras con las que ustedes nos alinearon, y a nosotros nos llena de vergüenza ver a los representantes del gobierno nacional ver defender flagrantes violaciones a los derechos humanos.

-Pedrini: Caradura.

-Finocchiaro: Ustedes quieren vivir en un país donde el poder sea perpetuo e ilimitado, ustedes quieren vivir en un país donde desde la Casa Rosada se premie o se castigue a las jurisdicciones por sus preferencias electorales.

-Pedrini: Más respeto.

-Finocchiaro: Señora presidenta, yo no le falto el respeto a nadie cuando hablan.

-Pedrini: Sí, más respeto.

-Gaillard: Diputado Finocchiaro, vamos terminando la reunión, cuando pueda vaya concluyendo así le damos la palabra…

-Finocchiaro: Pero, señora presidente...

-Gaillard: Le pido por favor, diputado Pedrini, diputado Pedrini, le pido por favor que no interrumpa, así el diputado Finocchiaro puede terminar con su intervención.

-Finocchiaro: Yo voy a terminar, pero a todo el mundo se le concedió bien el uso de la palabra. No me falta mucho.

-Gaillard: Siga hablando, diputado, continúe con su intervención.

-Finocchiaro: No puedo hablar si un energúmeno me está cuestionando.

Finalmente, el diputado de Juntos por el Cambio concluyó su exposición, en la que siguió criticando el proyecto del oficialismo, y luego la presidenta de la comisión le cedió de la palabra a Francisco Monti, de la UCR, que expuso en la misma línea que su compañero de banca.

La reunión parlamentaria se extendió por más de tres horas, y su tono fue de menor a mayor. Los legisladores del Gobierno y la oposición -ambos con asistencia perfecta- saben que hoy fue un ensayo del debate que se aproxima. En febrero, se debe decidir la admisibilidad de las causas en contra de los cuatro jueces y esa será una compleja decisión que podría desatar un conflicto de proporciones en la Comisión de Juicio Político.

Hay presentados 14 pedidos de juicio político que implican 60 acusaciones en total contra Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda. Y la comisión -con mayoría kirchnerista- tiene que definir qué denuncias se toman en cuenta. Esas acusaciones determinarán la marcha del proceso contra cada uno de los integrantes del alto tribunal.

