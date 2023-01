Cande Molfese confirmó que se va de Luzu TV: “Fue de las decisiones más difíciles que tome en mi vida”

Con menos de un ano de estar al aire, ‘Antes Que Nadie’, el programa online que conduce Diego Leuco junto a Mica Vázquez, ‘El Trinche’ y Cande Molfese, arraso en los Martin Fierro Digital. A pocos días de llevarse la estatuilla de mejor programa periodístico, la actriz confirmo en su cuenta de Instagram que deja el canal Luzu TV.

Este domingo 29 de enero, Cande Molfese abrió las preguntas de Instagram para ir respondiendo inquietudes de sus seguidores. En una de las historias se puede ver a la actriz respondiendo la pregunta de una seguidora: ‘Es cierto que te vas de Luzu?’.

“Como hay muchas preguntas sobre esto, voy a responder una. Necesito tiempo. Ah re. No enserio, necesito que me den tiempo, porque este rumor existe, y este rumor no es un rumor, es una verdad” comenzó diciendo Molfese en sus redes sociales y luego agregó: “Pero falta y necesito que me den tiempo para contarles realmente que me voy a hacer, donde me voy a hacerlo, porque me voy, todo lo que transite para tomar esta decisión”.

Cabe recordar que Ángel De Brito revelo que uno de los conductores de la productora de Nico Occhiato dejaría el ciclo para hacer su propio contenido de streaming, e indico que se trataba de la ex Violetta, situación que provocó el enojo de sus compañeros del ciclo online.

“Fue una de las decisiones más difíciles que tome en mi vida. Entonces como ya están diciendo medio cualquier batata, prefiero esperar el momento de poder contárselos yo, en el mejor espacio que pueda ser que es Luzu básicamente. Pero decirles que esta todo bien, que todo es con amor y que es por una gran oportunidad para mí, que lejos esta de lo que piensan que es, pero hay bastante tiempo para que se enteren. Pero lo quiero hacer en el programa, como tiene que ser” cerro la artista en su historia de Instagram.

Fuente: caras.perfil.com