Pullaro: "Vamos a cambiar el modelo para generar más empleo y apostar a la producción"

Maximiliano Pullaro sigue recorriendo cada rincón de la provincia buscando que la gente, los productores, los representantes de entidades no gubernamentales y todo aquel que quiera aportarle algo a la provincia, le de su parecer y le cuente sus vivencias, como única forma de entrar en contacto directo con los problemas reales que tienen los santafesinos y recibir los pedidos y reclamos en forma directa, sin intermediarios ni maquillaje.

En una de esas recorridas se juntos con un grupo de productores y al respecto manifestó: "Los productores santafesinos necesitan que sus representantes defiendan los intereses de nuestra provincia. Eso es lo que vamos a hacer para Cambiar SantaFe".

Junto a productores agropecuarios de #SantaRosadeCalchines y de #CampodelMedio dialogamos sobre cómo fomentar la cultura del estudio, esfuerzo y trabajo para #CambiarSantaFe mirando al futuro. Los pequeños y medianos productores necesitan un gobierno que los defienda. 1/2 pic.twitter.com/6AScKy7Q9S — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) February 3, 2023

"Somos gente de trabajo y queremos eso para nuestra provincia" nos dijeron entre plantaciones y tractores. Con @Fabian_Bastia, @vitoowa y Germán Baumgartner sabemos que justamente de eso se trata, de cambiar el modelo para generar más empleo y apostar a la producción. 💪 2/2 pic.twitter.com/qVS8QuB69u — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) February 3, 2023

Otra de las grandes preocupaciones de Pullaro es el tema de la inseguridad imposible de abordar por parte del gobierno de Omar Perotti. "El gobierno de Omar Perotti no tiene un plan y por eso no quiere hablar de la inseguridad. Esquiva las preguntas, se pone nervioso y miente descaradamente para evitar quedar en ridículo por la falta de gestión en el tema que más preocupa a los santafesinos", dijo Pullaro en sus redes sociales.

El gobierno de @omarperotti no tiene un plan y por eso no quiere hablar de la inseguridad. Esquiva las preguntas, se pone nervioso y miente descaradamente para evitar quedar en ridículo por la falta de gestión en el tema que más preocupa a los santafesinos. 1/3 pic.twitter.com/8hW0PDumDP — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) January 31, 2023

Imágenes de lo que debería ser la otra Estación Policial, esta vez en el Distrito Sur. Esto es la desidia de un gobierno sin plan y sin ideas para la seguridad de los santafesinos. Vamos a #CambiarSantaFe para dejar atrás tanta improvisación. pic.twitter.com/GVtEypFYR5 — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) February 1, 2023

También Pullaro habló del potencial turístico que tiene Santa Fe y que no está explotado por la actual gestión: "La riqueza de nuestra tierra no es sólo la producción primaria y la industria que nos permite impulsar, sino también el desarrollo turístico de las bellezas naturales como el río San Javier en Cayastá", dijo Pullaro tras su paso por Cayastá.

La riqueza de nuestra tierra no es sólo la producción primaria y la industria que nos permite impulsar, sino también el desarrollo turístico de las bellezas naturales como el río San Javier en #Cayastá. pic.twitter.com/5seO29e4rJ — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) February 3, 2023

En su paso por San Jerónimo Norte, las reuniones políticas y partidarias no solo fueron el motivo de la visita, la presencia en en Centro de Salud fue motivo para que quien aspira a ser el próximo gobernador de Santa Fe hablara de un tema vital para todo Santa Fe como lo es la salud: "visitamos el Centro de Salud que es un ejemplo positivo del encuentro entre lo público y lo privado, ya que no sólo es una referencia para la ciudad y toda la zona, sino que proyectan expandirse aún más, y vamos a acompañarlos para que sigan creciendo", dijo un Pullaro que demostró estar al tanto de lo que pasa no solo en las grandes ciudades de la provincia, sino también en las pequeñas comunas.

#SanJerónimoNorte es una ciudad bien santafesina, con alma de pueblo y espíritu laburante. Junto a @JimenaSenn, Carlos Volpato, @Mariela79834444, Mauro Monutti y Raul Walker nos encontramos para seguir proyectando un 2023 cargado de nuevos desafíos para #CambiarSantaFe. 1/2 pic.twitter.com/hD7LTOImGP — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) February 3, 2023

También visitamos el Centro de Salud que es un ejemplo positivo del encuentro entre lo público y lo privado, ya que no sólo es una referencia para la ciudad y toda la zona, sino que proyectan expandirse aún más, y vamos a acompañarlos para que sigan creciendo. 💪 2/2 pic.twitter.com/fFBYtyzDDM — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) February 3, 2023

El Departamento General Obligado es otra de las obsesiones de Pullaro según palabras de él mismo, es por ello que en esta semana de plena actividad, lo que sucede en este Departamento, tan importante y con tantas necesidades, no podía faltar una reunión específica para hablar de la problemático del mismo, su gente, sus necesidades y las faltas de respuestas a la mismas por parte del gobierno de Perotti.

Junto a @Fabian_Bastia nos encontramos con la diputada nacional @CastetsCarolina y el concejal de Reconquista "Coco" Bascolo, para dialogar sobre los temas más urgentes del depto Gral. Obligado y la ciudad de Reconquista; y proyectar juntos cómo vamos a #CambiarSantaFe. 💪 pic.twitter.com/7F9gXGcudg — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) February 2, 2023

Sin duda alguna, Pullaro ya puso sexta y el acelerador está a fondo, su intención de ser el próximo gobernador ya lo manifestó en tantísimas oportunidades, ahora, con sus permanentes recorridas por la provincia y mostrando su equipo de trabajo y sus proyectos, Pullaro intenta sustentar sus aspiraciones.

A diferencia del resto de los candidatos, las ganas, las ideas y los anhelos de Pullaro se apoyan en hechos concretos, esos hechos son el contacto con la gente y el demostrar estar metido de lleno en los problemas que enfrentan los ciudadanos que viven en cada ciudad y comuna de Santa Fe, quizá esa sea la razón por la que las encuestas lo ubican en un lugar muy por encima del resto de los aspirantes a un sillón que desde hace más de tres años, tiene un inquilino que demostró no estar a la altura del cargo que ocupa.