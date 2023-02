Javier Milei ajusta su armado en la provincia de Buenos Aires para sumar estructura en un distrito electoral clave

En su objetivo de llegar a la Presidencia de la Nación, el diputado Javier Milei se propuso avanzar con un armado nacional que, por un lado, le dé más fuerza a su candidatura y, por el otro, le permita tener una estructura para cuidar los votos. En este marco, la provincia de Buenos Aires es un distrito central.

Con más de 12 millones de electores habilitados, un 37% del total del padrón del país, según datos oficiales, se sabe que el territorio bonaerense es “la madre de todas las batallas” para aquel que se plantee seriamente llegar a la Casa Rosada.



Por esta razón, si bien aún no confirmó ningún nombre, el economista liberal asegura constantemente que va a tener a un dirigente de su espacio compitiendo por suceder a Axel Kicillof en la gobernación, pero tiene pensado darlo a conocer más cerca de la fecha de cierre de listas.

En paralelo, su equipo de campaña en ese distrito, liderado por Sebastián Pareja, se ocupa de ordenar a los integrantes de los partidos locales que quieren participar de estas elecciones acompañando a Milei en los 135 municipios.

El líder de La Libertad Avanza conoció a su actual armador bonaerense hace poco más de un año, cuando se lo presentó un miembro de la familia Menem que ya tenía vínculo con él y se lo recomendó para que lo ayudara en su carrera.

Por aquel entonces, el hombre era un abogado que estaba incursionando en la política del Club San Lorenzo, del cual incluso llegó a ser candidato a presidente en las últimas elecciones, que luego fueron suspendidas.

En un primer momento, Carlos Kikuchi, que está al frente de la organización nacional del espacio, lo llamó para tener una reunión con Milei en la que conversaron durante largo rato y, al salir, ya estaba casi decidida su participación en la estructura, aunque el lugar que tiene actualmente lo fue consolidando con el tiempo.

Su misión ahora es que el liberalismo tenga candidatos a intendente en los 135 municipios bonaerenses y para eso comenzó a darle forma a un sistema con la intención de ordenar a todos los sectores que quieren ser protagonistas en estos comicios.

Así, ya consiguió tener presencia en 127 distritos bonaerenses, dejando por el momento fuera del alcance del espacio a las ciudades de Magdalena, Florentino Ameghino, General Viamonte, Hipolito Irigoyen, General Guido, General Paz, Pila y Rauch, todas ellas con poca cantidad de habitantes, lo que hace difícil tener dirigentes propios.

Uno de los problemas con los que se encontró al recorrer Buenos Aires es la cantidad de sectores afines al diputado libertario que quieren integrar su boleta estas elecciones, por lo que decidió armar una mesa de trabajo con personas de su confianza que se encargan de “administrar” las secciones electorales.

En este sentido, en la primera sección se encuentra Luciano Olivera, un dirigente de Malvinas Argentinas; en la segunda y cuarta, Gonzalo Cabeza; en la tercera, la ex concejal de Cambiemos Miriam Niveyro; en la quinta, otro ex Juntos por el Cambio, Alejandro Carrancio, y el marplatense Mario Saavedra; en la sexta, Juan Obiol, hijo de un histórico dirigente peronista de Bahía Blanca; en la séptima, Geraldine Calvella, y en la octava, que incluye La Plata, Juan Osaba, ex funcionario de Julio Garro.

Ellos son los encargados de hacer el barrido territorial para tratar de no dejar a nadie afuera: primero reciben a los partidos que integran La Libertad Avanza, luego se reúnen con agrupaciones no partidarias que también quieren participar y, por último, hablan con outsiders, influencers, usuarios de redes sociales o vecinos que son afines a las ideas de Milei, para sumarlos.

De entre todos ellos surgen los que luego serán los referentes en cada municipio, aquellos que serán la cara visible y quienes mejor representen a todas las partes del espacio, que, a su vez, son los que más posibilidades tienen de competir por la intendencia en sus correspondientes distritos.

Fue así como, la semana pasada, quedaron confirmados, por ejemplo, los referentes de Tigre, Martín Uruguareña; de Zárate, Marcelo Gómez; de Esteban Echeverría, Carlos Giuliani; de Berisso, Roxana Garaventa; de Bragado, Gustavo Arabia, y de Olavarría, Celeste Aoruxet.

Como es habitual, una vez que se definieron sus liderazgos en esos lugares, se reunieron para sacarse una foto junto a Milei, que de a poco va mostrando su estructura en la Provincia, aunque por el momento no define la candidatura más importante, la de gobernador.

Más allá de la importante que le dan a los referentes para la fiscalización de los votos durante las elecciones, el equipo que lidera Pareja confía en que van a poder sumar al menos dos o tres concejales por municipio, y la orden es que sean dirigentes fieles al diputado nacional y que no se vayan del bloque luego de asumir.

Incluso, en el círculo íntimo de Pareja confían que hasta podrían obtener algunas intendencias en lugares donde el resto de la oposición está dividida, como Tigre, Morón, Moreno, San Pedro, Berisso, Pinamar, Patagones y Olavarría, entre otros.

Sin embargo, el economista se resiste todavía a anunciar a sus candidatos a intendentes y se mantiene firme en la idea de que compitan para que salga el mejor de entre ellos, por lo que, en última instancia, será él el que termine de darle forma a las listas en el distrito con más habitantes del país.

Fuente: Infobae