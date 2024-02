Adorni defendió a su hermano tras su designación en el Ministerio de Defensa

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a los escándalos en los que se lo involucró durante los últimos días: la designación de su hermano Francisco como asesor del Ministerio de Defensa y el rumor de que él o su esposa cobraban un plan social. El funcionario aseveró que no intervino en el puesto que le ofrecieron a su hermano y que cualquiera que crea lo del plan es “imbécil”.

La designación de Francisco Adorni generó revuelo, no sólo por su parentesco con el vocero presidencial, sino también porque mientras Javier Milei asegura que "no hay plata”, le ofrecieron un sueldo de 2,6 millones de pesos mensuales. Fuentes allegadas a Adorni insistieron a PERFIL que el nombramiento del nuevo asesor de Luis Petri nada tiene que ver con su hermano, sino que fue el propio ministro quien lo convocó por ser una persona de su confianza que "está encargada del control de gestión de proyectos estratégicos de la defensa".

Tal como había adelantado a este medio, Manuel Adorni brindó una entrevista televisiva este lunes en la que señaló: “Mi hermano hace veintipico de años que trabaja en la administración pública, le ha ido muy bien, hizo carrera. De hecho, es de los pocos que tienen posgrado en la administración pública. Pero es un tema de él, en el cual yo no intervine. No salí a aclararlo porque no es un tema mío", declaró el vocero entrevistado por Esteban Trebucq en LN+.

Según su CV, Francisco Adorni trabajó en el 2002 como administrativo en la secretaría de Hacienda de la municipalidad de Ezeiza. Desde el 2004 hasta el 2023 estuvo en la subsecretaría administrativa del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. En la actualidad, se desempeñaba en el estudio contable-impositivo C&A, donde ofrecía servicios de asesoramiento integral en aspectos fiscales, previsionales, contables, financieros y regulatorios para Pymes.

Además, hacía consultoría de circuitos de control interno y procedimientos administrativos, servicios de auditoría externa y gestión operativa. Pero no todo son balances contables en la trayectoria del nuevo asesor de Petri. En los registros públicos figura que, junto a otros tres hombres, tiene una marca a su nombre en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial: "Los Celestinos", el nombre de un conjunto vocal de folklore de La Plata.

Adorni: “Que alguien pueda creer que yo cobro la AUH o un plan es ser imbécil”

En la misma entrevista televisiva, a cargo de Esteban Trebucq, Manuel Adorni rechazó cobrar un plan social o que lo reciba su esposa y consideró que "creer" eso es "ser imbécil". "Es falso", subrayó Adorni al ser consultado sobre los rumores que en las últimas horas surgieron e indicaron que percibían la Asignación Universal por Hijo (AUH).

“Me acusaron de ser planero VIP. Tenés que ser imbécil para pensar que cobro un plan social por parte del gobierno. La verdad es que hubo una confusión, lo cierto es que eran simplemente asignaciones universales que cobró unos meses, pero que son irrenunciables y en virtud de su trabajo en relación de dependencia”, dijo el vocero en referencia a su esposa, Bettina Angeletti.

"Me llama la atención cómo subestiman la inteligencia del prójimo, pensar que alguien puede creer que yo cobro la AUH o un plan social es ser imbécil", enfatizó Adorni y dijo que no salió a negarlo porque era redundante “aclarar lo obvio”. Al explicar las versiones, expresó: "Tengo la suerte de que me va bien hace mucho tiempo, pensar que soy un planero es gracioso".

Adorni mencionó que en medio de las publicaciones en las que se especulaba sobre las asignaciones que recibía su familia, se publicó “información personal y privada, por lo que por supuesto iniciaré acciones legales”. Luego reveló que sufrió otros intentos de “ensuciar” su imagen y nombró un juicio laboral. “Ahí publicaron información privada. Me voy a encargar de que se investigue por qué se hizo. Pero después entendí que es parte de la dinámica del poder”, reflexionó Adorni.

Con información de www.perfil.com