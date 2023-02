Mario Negri criticó la «indecisión» de Mauricio Macri: «No le hace bien a la coalición»

La carrera rumbo a las elecciones presidenciales de octubre del 2023 ya comenzó. Dentro de Juntos por el Cambio hay varios precandidatos al máximo cargo a nivel nacional, aunque Mauricio Macri, expresidente, todavía no definió si se postulará o no. Este contexto preocupa a Mario Negri, integrante del espacio y representante de la Unión Cívica Radical (UCR).

Tal es así que el funcionario remarcó que «una persona con ese peso y ese volumen, más allá de su captividad, que demore su decisión, no le hace bien a la coalición y tampoco a los argentinos». Este encendió nuevamente la interna dentro de Juntos por el Cambio y el funcionario radical le dio un ultimátum al dirigente para antes de agosto: «Tiene que definirse«.

En este mismo sentido, Mario Negri cuestionó que «un expresidente que termine una etapa como la que nos tocó termina con un plus arriba. A mí me hubiera gustado que cumpla con otro rol teniendo en cuenta que está dos puntos arriba. Trato de no bajar al barro, directo quiero que no haya barro«, analizó el funcionario en LN+ al ser consultado sobre Mauricio Macri.

¿Cómo se prepara Mario Negri para las elecciones?

Dejando de lado al ex presidente, Negri puso el foco en lo que será su campaña y adelantó que trabajará en su provincia, Córdoba. «El gobierno de Juan Schiaretti hizo cosas buenas y malas pero lleva 24 años. Córdoba tiene fatiga. Presentaremos la mejor fórmula que tengamos«, afirmó. Además, indicó que tanto Facundo Manes como Gerardo Morales aspiran a ser candidatos a presidente.

Por otro lado, aclaró que «es inevitable una fórmula cruzada. Ya se han cruzado en las listas en las provincias y estamos desde 2015» por lo que no esperen una conformación integral de radicales. De esta manera, mostró solidez dentro de la coalición de Juntos por el Cambio a pesar de los cruces internos que han tenido entre sus representantes.

