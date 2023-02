Horacio Rodríguez Larreta liquidó a Cristina Kirchner: “Es un desastre para la Argentina”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cruzó este sábado con dureza a la vicepresidenta Cristina Kirchner. En declaraciones a Radio Mitre, el precandidato a presidente por el PRO consideró a la exmandataria como “responsable de la grieta” política en la Argentina. Sostuvo que ella es “la principal fogonera” de esa división, al tiempo que la tildó de “desastre” para el país.

“Cristina Kirchner es la responsable de la grieta, es un desastre para la Argentina. Nos hizo muy mal. Ella fue la principal fogonera”, apuntó Rodríguez Larreta. En ese marco, el dirigente de Juntos por el Cambio también realizó críticas hacia el presidente Alberto Fernández, a quien definió como “una decepción para la Argentina”, graficando con ejemplos de la vida cotidiana a nivel social y económico.

“Voy a los hechos. Inflación del 100%, una pobreza del 40%, una inseguridad galopante, narcotráfico que no para. Esa es la verdad y él es el responsable”, apuntó el alcalde porteño. De igual manera, criticó la reciente frase del jefe de Estado acerca de que la gente “se queja porque hay que esperar dos horas” para comer afuera. “Eso es subestimar a la gente. El problema es que el pan está a 500 mangos en el súper”, replicó.

En esta línea, agregó: “La gente no puede encarar la canasta escolar. Ese es un problema, no la cola en un restorán”, disparó. Seguidamente, subrayó: “La gente está angustiada. Yo recojo angustia, resignación, cuando recorro el país. Eso es lo más grave. Como que no vale la pena pelearla. La inflación, con los precios desbordados. Y lo otro que recojo es la inseguridad. La gente tiene miedo, salís al Conurbano y es terrible”.

En otro tramo de la entrevista, planteó que “hay que replantear los planes sociales”. Al respecto, amplió: “Los planes sociales los dan las organizaciones sociales, que tienen el poder de decidir a quién se lo dan. Eso les da el poder de movilizar a la gente. Lo que hay que hacer el primer día, 10 de diciembre, cuando cambie el Gobierno, es que los planes sociales los da el Estado”.

En tanto, el alcalde de la Ciudad evitó dar definiciones respecto de cuándo formalizará su candidatura a presidente de la Nación y aclaró que antes quiere “terminar de recorrer el país”. Para Rodríguez Larreta, la Argentina necesita “un plan integral” para salir adelante. No obstante, se refirió de manera crítica a su predecesor en la Ciudad y expresidente, Mauricio Macri.

“Una de las principales autocríticas de Mauricio en su libro es que no fue lo suficientemente claro respecto de la situación que recibió. Dio un mensaje más optimista de lo que la situación era. No vamos a repetir lo mismo”, objetó Rodríguez Larreta. Y completó: “Hay que ser claro, crudo y transparente, pero también transmitir la esperanza que uno tiene”, concluyó.

* Para www.elintransigente.com