"La gente ha depositado mucha esperanza en Patricia Bullrich"

"Cuando Patricia decide ser candidata a Presidente, que en realidad no es Patricia sino un conjunto de ciudadanos que creemos en valores, acciones y en que este país puede cambiar definitivamente para bien, empezamos a recorrer Argentina y ver dónde estaban los problemas. Hablamos con especialistas y equipos técnicos para ver la forma de salir adelante", expresó en diálogo con Digamos Todo, de Nacho Girón.

"Las encuestas son importantes, pero cuando uno sale a recorrer la Argentina con Patricia se da cuenta que la gente ha depositado mucha confianza y esperanza en ella. Y para nosotros lo más importante es eso", agregó.

Al ser consultado sobre una potencial alianza con La Libertad Avanza, según Arenaza, "seguro hay diferencias y coincidencias, pero Javier Milei fue claro, y nosotros también, en el sentido de que cada uno va a construir su camino. Nosotros estamos en Juntos por el Cambio, con el radicalismo, con la Coalición Cívica y otros sectores como partidos de centro o provinciales; y Milei ha dicho varias veces que quiere hacer su camino con una fuerza nueva. Tenemos algunas coincidencias y otras no. Después, obviamente, si existe un ballotage obviamente nos juntaremos todos los que creemos que el kirchnerismo le hace mucho daño a nuestro país".

"La coincidencia tiene que ver con que todas las fuerzas no kirchneristas ni peronistas ni todo este peronismo camaleónico, en que Argentina no soporta más lo que está ocurriendo. Después hay matices. Yo estoy seguro, aunque no hay conversaciones, que de ser necesario estaremos todos juntos para enfrentar a esta locura", agregó.

Respecto a Horacio Rodríguez Larreta, marcó que "hace muchos años que decidió fundar un partido junto a Mauricio Macri, Vidal y otros, donde después se integraron fuerzas como la de Carrió o Patricia. Después cada uno tiene su origen, su historia y eso no es ni bueno ni malo".

Para Arenaza, "Massa es parte del problema, es parte de este gobierno nefasto que está destruyendo a Argentina. Y quizás Horacio Rodríguez Larreta tiene conversaciones con Massa y otros sectores, pero una cosa es la amistad cívica, teniendo un adversario; y otra cosa es que esta gente te declare enemigo de la patria. Ahí no hay nada que conversar".

"Yo diría que el desastre lo estamos viviendo hoy. Massa nos hizo el cuento de que la inflación iba a bajar y este mes fue 5 o 6%, no sé, uno pierde la noción del tiempo. Y eso quiere decir que no bajó y que cada vez está peor. O sea, el problema no es el año que viene, aún cuando se va a acrecentar. Pero es un problema de ahora", marcó.

Además, señaló que "la discusión de la taser no va más. Claro que puede ocurrir un accidente o puede ser mal utilizada, pero para eso existen instituciones que van a detectar eso y generar sanciones. Pero someter a toda la población, a la Policía que ayer le tuvo que tirar sillas a una persona que agredía a todo el mundo... Eso con la pistola taser lo resolvés en dos minutos. Es una locura a lo que te somete este gobierno. No es izquierda ni derecha, es una locura, es gente que no está en sus cabales".

"¿Cuántos paros generales hubo estos años? ¿Cuántos paros de sindicatos hubo? Si ves la cantidad es mínima. Y seguro a nosotros nos van a declarar un paro general el 15 de diciembre", aseguró.

Por último, marcó que "con el kirchnerismo es difícil hablar, porque te ponen en el lugar de traidor de la patria. ¿Cómo empezás el diálogo? Después bueno, hay otro peronismo como el que expresan Graciela Camaño o Randazzo, que han demostrado que se puede tener un diálogo. O el peronismo cordobés. Por eso es importante tener muchos senadores y diputados, y si la gente nos acompaña, es posible que por primera vez desde 1983 un gobierno opositor no peronista tenga mayoría en ambas cámaras".

*Juan Pablo Arenaza, Legislador PRO por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialista en Seguridad y Jefe de Campaña de Patricia Bullrich** Para CNN RADIO