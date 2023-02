Daniel Scioli confirmó que volverá a competir para ser presidente: “Las derrotas son un aprendizaje”

A tan solo unos meses de las elecciones, y en medio de una fuerte interna en el Frente de Todos, Daniel Scioli confirmó su candidatura a presidente. El embajador argentino en Brasil despejó las dudas, se mostró confiado de cara a las PASO y explicó porqué llega a esta instancia en mejores condiciones que en 2015: “Las derrotas son un aprendizaje”.

Lejos de las dudas entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Daniel Scioli movió fichas dentro del tablero electoral kirchnerista y dejó una frase que da a entender su postulación: ‘Cuenten Conmigo’. El licenciado en Comercialización explicó la frase con la que encabezó esta nueva etapa en su carrera política: “La mejor manera de honrar la democracia es el debate de ideas. El cuenten conmigo es: ‘acá estoy con mi experiencia para hacer lo que haya que hacer, para ser re candidato’, porque sabemos que hay que atravesar las PASO”.



En ese sentido, Scioli también detalló la convicción con la que realiza esta pre candidatura, ya que conoce la interna que en este momento se está dando dentro del partido. “No puedo ser indiferente ni puedo encarar algo si no estoy convencido. Sé que puedo dar un buen servicio al país. Estoy convencido que con mi experiencia y desarrollo el país puede crecer. Brasil me permitió entender esta agenda moderna. Vivimos en el mejor país del mundo, lo que tenemos que hacer es desarrollarlo, hacerlo progresar y producir cada vez más”, sostuvo el embajador en diálogo con C5N.

Por otra parte, el nuevo pre candidato presidencial también explicó cómo encarará su campaña y qué diferencias ve con respecto a lo sucedido en 2015: “Avanzando en este camino no tengo que hacer una campaña, porque tengo la tranquilidad de que la gente me conoce, me han visto en situaciones límites, reaccionar, ha visto mi nivel de compromiso, mis ideas”.

Sin embargo, el político no se prestó a agrandar la grieta y trató de mostrarse en equilibrio con las máximas figuras del partido. Por eso mostró su apoyo al mandatario argentino en un difícil contexto económico y social en el cual hasta se duda de su carrera por la reelección: “Al presidente Alberto Fernández le toca una etapa con acontecimientos imprevistos, como la pandemia, la guerra, el préstamo tóxico del FMI, que él no ha podido poner en práctica la agenda que él se había propuesto. Ahora estamos viendo cómo se recupera el empleo, la industria, obras estratégicas para el futuro de la Argentina que van a ser una máquina de generar dólares. Argentina no tiene un problema estructural de dólares, es coyuntural, lo vamos a superar”.

Además, también respondió las dudas que tildaban al presidente de ‘tibio’ y se encargó de aclarar el esfuerzo que este hizo para excitar la fragmentación del espacio: “A veces los moderados parecen tibios, pero moderado es ser fuerte. El gran mérito que tiene Alberto es preservar la unidad del espacio contra todo tipo de circunstancias. Él lo que quiere es priorizar la victoria de este espacio político”.

La interna oficialista

La semana pasada, la Mesa Nacional del Frente de Todos se reunió por primera vez en la histórica sede del Partido Justicialista pero no logró resolver el principal obstáculo electoral que enfrenta el Gobierno: las diferencias entre los integrantes de la coalición sobre quiénes pueden -o deben- competir en una interna.

Mientras el kirchnerismo ratificó que no ve con buenos ojos que Alberto Fernández busque la reelección e insistió con que Cristina Kirchner se encuentra proscripta, el Presidente contestó que se bajará de la interna si surge “un candidato mejor”. Sin embargo, luego desde su entorno dejaron en claro que el mandatario todavía se considera competitivo: “Es el mejor candidato del peronismo”, dijo el canciller Santiago Cafiero.

Fuente: Infobae