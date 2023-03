La arenga de Máximo Kirchner a militantes de La Cámpora y el mensaje al Presidente: “No estoy de acuerdo con aventuras personales”

Máximo Kirchner habló frente a cientos de militantes universitarios de La Cámpora, expresó críticas hacia el Frente de Todos y en clave electoral volvió a cargar contra la candidatura de Alberto Fernández: “No estoy de acuerdo con que se valgan para aventuras personales de las construcciones colectivas”.

El discurso del diputado nacional ocurrió la semana pasada en el Campamento Nacional Universitario que organizó La Cámpora en el Camping FATICA Centro Néstor Kirchner, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, donde bajo la consigna “Nada sin Cristina” se llevaron a cabo jornadas de debate y talleres de formación con más de 800 estudiantes de 45 universidades nacionales de todo el país.

Máximo Kirchner fue el encargado del cierre y su discurso fue compartido por la agrupación oficialista este jueves por la noche en redes sociales a través de un video que resume, con imágenes de jóvenes saltando y gritando, lo que fue el campamento llevado a cabo el fin de semana pasado.

“Nadie milita en política para no transformar la realidad, milita para transformarla. El debate interno que nos atraviesa como espacio político y frente tiene que ver con decisiones y resultados. Para nosotros no es un desafío electoral un compañero o una compañera, para nosotros lo importante es el desafío y el éxito de la gestión con la palabra que comprometimos con nuestra sociedad”, planteó el hijo de Cristina y Néstor Kirchner en medio de la interna que atraviesa el oficialismo.

En este marco, consideró que “no se trata de ‘moderación sí', ‘moderación no’, se trata de decisiones políticas. No estoy y no estamos de acuerdo con que se valgan para aventuras personales de las construcciones colectivas”, expresó el titular del PJ bonaerense en un mensaje en el que si bien no lo mencionó, estuvo dirigido a Alberto Fernández.

El pasado mes de noviembre durante el congreso del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Kirchner hizo el mismo planteo: “Nunca más nos puede volver a pasar lo mismo. No puede pasar otra vez en un frente amplio como el nuestro, que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que esa construcción los lleva a un lugar importante inicie una aventura personal. Para aventureros está el turismo”.

Retomando la idea, el referente de La Cámpora insistió frente a la militancia estudiantil que “el Frente de Todos fue una construcción colectiva no para que no volviera Macri, sino para que volviera la gente al gobierno y eso es lo que nosotros queremos”. “Es muy de mediocres que nos conformemos con que ellos no vuelvan, tenemos que tener buenas ideas. Tenemos una oportunidad de ser parte de un espacio político que se plantea y se discute a sí mismo, que no se conforma con lo que fue hasta acá, sino que tiene enormes desafíos por delante”, agregó.

“No se trata de tener razón por tener razón o de imponer una idea, sino que aquí lo que quedó muy claro, y más del 2015 en adelante, porque había pasado mucho tiempo de otra experiencia diferente a la nuestra, fue que aquellos que fueron enormes fiscales critiquísimos de cómo se administraba el Estado tuvieron la oportunidad de gobernar y no les dio el piné porque es complejo y para colmo, encima, para una sociedad como la nuestra, la que lo hizo fue una mujer y eso los pone mal y eso los pone nerviosos”, continuó haciendo referencia a Cristina Kirchner.

En este marco, Máximo concluyó arengando a la militancia universitaria: “Pongámosle ganas, no aflojen. Podemos construir un futuro mejor. Nuestro país puede generar lo que alguna vez ya generó y les puedo asegurar que si ustedes están, que si ustedes tienen ganas, si llenan cada espacio político de discusión, de debate, de militancia, de sensibilidad, y si finalmente nos comprometemos con nuestras ideas, nos comprometemos con los sueños y nos comprometemos con nuestros deseos, podemos tener un futuro mucho mejor del que proponen por ahora”.

Con información de www.infobae.com