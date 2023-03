Atlético perdió con Ferro en partido horrible

La Crema nunca mostró ser el que venía siendo en estas fechas. Situaciones tuvo el local, pero no con la claridad que las supo tener en el transcurso de este torneo.

El gran culpable de que Atlético no sea el de los últimos partidos fue el Verdolaga. Por momentos jugó, por momentos se cerró en el fondo. Jugó cuando el resultado estaba empatado. Buscando el arco rival mediante combinaciones, con un hilo conductor llamado Cristian Erbes. Y se cerró en el fondo las dos veces que estuvo por encima en el marcador.

¿Algo arriesgado? Sí, pero a Juan Manuel Sara le sirvió, porque los tres puntos se fueron a Caballito. Del lado del local, no hay mucho más. No pudo encontrar los caminos. Intentó con el siempre peligroso Bieler, pero no pudo. También busco con el ingreso de distintos jugadores desde el banco un cambio de aire en ataque, y no dio resultado.

Resumiendo, Atlético tuvo algún que otro buen pasaje de fútbol, que más que un buen pasaje, fue tenencia de pelota. Pero sin mostrar profundidad ni peligro sobre el arco de Miño. Todo lo contrario para Ferro, que cambió la imagen dada hasta el momento en el torneo y consiguió un triunfo valiosísimo, si se tiene en cuenta que bajó a uno de los que pelea arriba.

Primera derrota para La Crema en el torneo, una derrota merecida. Primera victoria para Ferro en el torneo, una victoria merecida.

Con información de Olé