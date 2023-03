Aníbal Fernández: "No sé cuántas horas trabaja Máximo ni qué hace. Nunca lo supe"

Luego de la aparición pública de la vicepresidenta Cristina Kirchner en Río Negro y las declaraciones de su hijo, Máximo Kirchner, durante el plenario de la militancia kirchnerista en Avellaneda, Aníbal Fernández se molestó y decidió cruzar a ambos por sus dichos.

"No sé que quiere decir Máximo", lanzó el ministro de Seguridad en diálogo con CNN Radio y agregó: "Son las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana yo llego al Ministerio a trabajar como un perro todo el día. No sé cuántas horas trabaja él ni qué es lo que hace, porque nunca lo supe".

Las críticas del funcionario responden a las declaraciones del diputado del Frente de Todos, quien dijo que el espacio político al que pertenece "se debe un debate sobre cuáles compromisos pudieron asumir y cumplir y cuáles son los que tienen pendientes".

A su vez, en una crítica a los dirigentes del FdT y en medio de las tensiones con el presidente Alberto Fernández por las candidaturas, Máximo Kirchner apuntó en contra de "algunos que todavía están en duda de lo que tienen que hacer para realmente ponerse a disposición del conjunto y abandonar las aventuras personales".

"Él que abandone las aventuras personales, porque yo no he visto hasta ahora algo serio, algo que me muestre que él tiene una estatura política tan importante que puede darle consejos al peronismo", le respondió el ministro frente a sus críticas hacia el mandatario.

El funcionario cargó no solo en contra de las movilizaciones kirchneristas que se manifiestan por la "proscripción" de la vicepresidenta, sino que también cruzó a la propia Cristina Kirchner luego de que esta lanzara varias críticas sobre la gestión actual del Gobierno.

"Por un lado dicen que Cristina está proscripta y proscripta no está. Ella se llama a sí misma proscripta. ¿Quieren utilizar ese término? Utilicen lo que quieran", expresó el ministro y cuestionó: "Después aparece otro que dice 'yo quiero que sea candidata'. ¿Cómo es? ¿No es que está proscripta? ¿Entonces cómo va a ser candidata?".

Asimismo, en respuesta directa a las críticas de la vicepresidenta, Fernández concluyó: "Ella es del mismo Gobierno. Está criticándose a sí misma. Formamos todos parte del mismo Gobierno".

FUENTE: PERFIL.COM