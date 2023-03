Pullaro: "Perotti no se puede hacer cargo de nada"

El precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, habló en relación a la continuidad de las clases frente a la ola de calor y dijo que el Gobierno provincial "no se hace cargo ni siquiera de tomar una decisión".



Para él, "la ola de calor muestra, una vez más, la falta de gestión del Gobierno provincial", dado que "mientras el gobernador Perotti sugirió que cada escuela decida si dar clases o no, un poco más tarde el Ministerio de Educación instaba a no suspender las actividades escolares salvo casos de emergencia".

"Están destruyendo el sistema educativo, porque el gobierno de Omar Perotti no se hace cargo de nada, no gestiona, no ordena. Pasa en Seguridad, pasa con el campo, pasa con Educación. Desconocen la realidad, no saben cómo están las escuelas y entonces lo más fácil es no hacerse cargo", expresó.

Él entiende que esto sucede porque "se toman decisiones desde un despacho"."Hay escuelas sin agua, en condiciones edilicias lamentables, sin gas, vandalizadas. Si el gobierno pretende cumplir con la cantidad de días, también debería tener en cuenta la calidad de los contenidos y ocuparse de generar las condiciones para que eso se produzca", manifestó.





"Pasarle a cada director la decisión de dar o no clases, manifiesta un abandono y un desconocimiento de la situación que es muy preocupante. Como Gobierno debería tener un mapeo de cada regional con sus características y necesidades. Para gestionar hay que tomar decisiones, tener un plan rector, con órdenes claras y precisas, adelantarse a los problemas, estar encima de ellos y acompañar a la comunidad educativa en el abordaje", señaló Pullaro.

Fuente: Reconquista Hoy