Gerardo Morales lanzará su candidatura a presidente y logrará una foto con señales de unidad radical

Desde las 17, el titular del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, congregará a las columnas de militantes radicales que llegarán de todo el país para participar de su lanzamiento presidencial en el teatro Gran Rex. El jujeño prepara un discurso enfocado en su gestión provincial, con proyección nacional, con críticas a Alberto Fernández y propuestas de campaña. El acto se realizará en medio de la interna del partido centenario luego de la foto que se gestó en la Fiesta de la Vendimia con Patricia Bullrich. Según pudo saber Infobae, de ese grupo de correligionarios disidentes al gobernador del norte, asistirán Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés. Los hermanos Manes evitaron pronunciarse al respecto.

Morales será el único orador de un acto que fue convocado bajo consigna “¿Qué pasaría si diéramos vuelta la Argentina?”, la misma que se utilizó para empapelar las calles de la ciudad de Buenos Aires. El equipo a cargo del evento confirmó que el jujeño planteará los tres ejes de su campaña: el primero será presentar las medidas que implementaría -en caso de ganar las elecciones presidenciales- para ordenar la política, la economía y el Estado. En segundo lugar aparecerá el plan para recuperar la clase media a través de un programa de reactivación de la producción, que incluye una restructuración de los planes sociales y el tercero estará dedicado a la inserción de Argentina al mundo, enfocado en el litio, agroindustria y biotecnología.

El tercer eje serán las críticas a la gestión del Frente de Todos, que coincidirá con el anuncio de los datos de inflación, que en el mes de febrero llegó al 6,6% y acumuló un 102,5% interanual. “Vivir hoy en Argentina cuesta el doble que hace un año atrás. Estamos en manos de un gobierno en caída libre y de un Presidente perdido en las internas, con una realidad que no resiste más. Tenemos que dar vuelta el país y volver a creer”, expresó Morales en la antesala de lo que será su lanzamiento presidencial.

A nivel nacional, la UCR tiene dos candidatos a presidente: Morales y Facundo Manes. Para resolver esa interna, el jujeño propuso ir a una elección partidaria con el objetivo de empoderar a un solo postulante que pueda pelear dentro de una PASO de Juntos por el Cambio. La idea fue rechazada por el neurólogo, por lo que el presidente del partido centenario se dedicó a profundizar su alianza con Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta, con quienes trabaja en un plan de gobierno, según confirmaron en su entorno, en busca de lograr su aprobación en la próxima Convención Nacional.

El jefe de Gobierno porteño ya hizo su lanzamiento en redes sociales hace algunas semanas. Ambos coinciden en la necesidad de tener un discurso antigrieta, que apueste al desarrollo productivo y a lograr una coalición de gobierno para suceder a Alberto Fernández, un proyecto que fracasó durante la gestión de Mauricio Macri. “Yo no soy paloma”, aclaró Morales en su último discurso en el “Polo de Desarrollo Jujuy”, en referencia a la interna que vive el PRO entre Rodríguez Larreta y Bullrich respeto a las formas en que se deben resolver los conflicto sociales y políticos del país, pero aclaró: “El diálogo es necesario. Este país necesita diálogo, acuerdos y mirar a 10 y 15 años”.

Asistencias y ausencias

Los integrantes del Comité de Campaña bonaerense confirmaron a este medio que esperan congregar a más de 5 mil personas en el Gran Rex. Además de los referentes del todo el país, habrá una fuerte presencia del Gran Buenos Aires integrada por tres columnas movilizadas por Gustavo Posse, Evolución Capital y la Corriente de Opinión Nacional de la UCR, que preside Federico Storani.

De todos modos, los ojos estarán puestos en lo que harán los radicales que se sacaron la foto con Bullrich en la Vendimia. Según confirmaron a Infobae, asistirán Cornejo y Valdés, dos de los dirigentes que le pelean el liderazgo radical a Morales por su alianza con Rodríguez Larreta.

En la previa al acto, se reunieron en la Casa de Corrientes para delinear una estrategia diferente a la que impulsan las autoridades del partido centenario y, además, debatieron sobre si se harían presentes o no en al Gran Rex. Una de las preocupaciones que circuló en esa charla fue el contenido del discurso. En concreto, no querían que se repitiera el escenario de Costa Salguero, cuando se celebró el 39° aniversario de la vuelta a la democracia. “Antes de ir queremos saber el contenido del discurso y qué quiere proponer porque no lo habló con nadie”, habían advertido a este medio.

En aquel acto apareció Rodríguez Larreta en escena y se tomó una foto con Morales y Lousteau, lo que dio una señal de una alianza dentro de Juntos por el Cambio. Además, había lanzado fuertes críticas a Mauricio Macri: “Liderar es tomar decisiones y asumir las consecuencias, marcar un rumbo, tener la capacidad de escuchar, tener la humildad de saber que hacemos cosas bien y mal. Liderar no es creernos que somos el mejor equipo de los últimos 50 años y después fracasar”.

Por temas de agenda, no estarán presentes Ernesto Sanz ni Carolina Losada. Tanto Gastón y Facundo Manes como Maximiliano Abad, presidente de la UCR bonaerense, no se pronunciaron al respecto y los organizadores tampoco contaban con la confirmación de sus asistencias.

* Para www.infobae.com