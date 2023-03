En la CGT reclaman una estrategia fuerte contra la inflación y volver a analizar la pauta salarial del 30% del Gobierno

La Confederación General del Trabajo (CGT) todavía no se reunió desde que comenzó 2023, aunque sus dirigentes están en contacto permanente. No es para menos: la inflación no da tregua, los salarios quedan rezagados, el Frente de Todos está en estado de conflicto permanente y la Argentina entró en el ritmo de una campaña electoral en la que el oficialismo parece más cerca de irse del poder.

Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT, aceptó hablar con Infobae en medio de la inactividad cegetista y no disimuló sus diferencias con el Gobierno: reclamó “una estrategia fuerte contra la inflación” y advirtió que hay que “volver a analizar” la pauta salarial del 30% semestral que sugirió el Ministerio de Economía. “No se pueden establecer esos números cuando no se está dando claramente una baja (en la inflación)”, dijo el titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

El sindicalista negó que Sergio Massa siga postergando su visita a la sede de la CGT por el aumento de la inflación, dijo que la central obrera no eligió todavía ningún candidato presidencial y descartó que la dirigencia cegetista le haya soltado la mano a Alberto Fernández: “Nosotros no soltamos ni tenemos la mano de nadie. La CGT tiene una finalidad que es representar los intereses de los trabajadores”.

— Se conoció el último dato de la inflación, 6,6% en febrero, que es preocupante porque es más alto de lo que se esperaba. ¿Qué posición tiene como secretario adjunto de la CGT?

— Sí, esa es la palabra: preocupante. Aspiramos a que realmente se puedan acomodar ciertas variables de costos y precios para que la inflación comience a descender. Sabemos que la inflación carcome los ingresos de la gente más humide y, sobre todo, del sector del trabajo. Así que apoyamos todos los esfuerzos que se hagan en tratar de corregir. Somos conscientes de que también es difícil generar una baja abrupta de la inflación, pero tiene que haber una tendencia. Por lo menos, que paulatinamente, mes a mes, se vaya viendo que realmente los índices decaen. Todos apelamos a eso. Este tema no puede dividir ni siquiera a las fuerzas políticas. Todos tenemos que enfocarnos en que este flagelo se vaya controlando para ir hacia índices lógicos de cualquier país normal.

— ¿La estrategia antiinflacionaria del Gobierno es la correcta? Hay que recordar que hace un año Alberto Fernández le declaró la guerra a la inflación y es evidente que la está perdiendo.

— Sí, nos interesa mucho todo lo que pueda administrar el Ministerio de Economía. Ahí está un poco la clave. También las realidades de tranquilidad en el frente internacional que hasta ahora se están teniendo. Hay otras variables que están funcionando medianamente o, por lo menos, se están reactivando ciertas actividades que son muy necesarias en Argentina. Ha descendido el índice de desocupación. Es un síntoma medianamente positivos. Lo que falta es enfocarse en una estrategia fuerte con la inflación, pero tampoco hay demasiadas variables. No es que los Precios Cuidados van a dar un resultado absoluto, ni tampoco las negociaciones que se puedan entablar con sectores formadores de precios. Hay que manejar muchas cuestiones a la vez y a veces también incluso suceden cuestiones imponderables como esta sequía, que alimentó el valor de la carne e hizo que su precio se fuera para arriba muy fuerte. Son realidades que a veces trascienden cualquier intento de plan.

— ¿Cuál va a ser la actitud del sindicalismo si sigue el alza de precios?

— El eje vertebral es tratar de buscar una solución entre todos. El movimiento sindical no ha sido para nada alocado. Está en cierta forma actualizando salarios mes a mes, pero con un criterio prudente y, por supuesto, intentando que por lo menos se cierre cada paritaria con un par de puntos por encima de la inflación. Todas estas cuestiones intentan ayudar.

— ¿La pauta salarial de un 30% de aumento para el primer semestre quedó superada porque la inflación no da signos de bajar?

— Lógicamente hay que volver a analizarla. No se pueden establecer esos números cuando no se está dando claramente una baja (en la inflación). Veremos cómo siguen los próximos meses: van a ser clave.

— Hay sectores del sindicalismo que están pidiendo una suma fija para compensar a los trabajadores menos ingresos frente al aumento de la inflación. ¿La CGT comparte esta postura?

— No, la institución del movimiento obrero se llama Confederación General del Trabajo, es la más significativa y donde se aglutinan incluso diferentes matices. Allí tenemos una posición que la venimos reiterando en forma continua sobre los trabajadores formalizados. La cifra fija no nos interesa, deforma la estructura del salario, achata las categorizaciones, quita el poder del negociación lógico que tienen las partes que intervienen en una convención colectiva de trabajo, tanto la parte que representa a los empresarios como la que representa a los trabajadores. Eso lo hemos rechazado permanentemente.

— ¿Las paritarias funcionan adecuadamente en esta crisis? ¿Hay empresas que tienen dificultades para pagar aumentos salariales que acompañen el alza inflacionaria?

— No veo ninguna de las actividades que tienen convenciones colectivas y que están agremiados en una situación donde no estén funcionando las paritarias. Algunas actividades, por supuesto, funcionan con dificultades, algunas deben volver a constituirse y por eso están las cláusulas permanentes de revisión. El hecho de que se firme en cada acta una clausula de revisión está indicando que no se puede dar una estabilidad absoluta, pero se está negociando y esa revisión funciona.

— ¿Cómo están los estatales en materia de aumentos salariales?

— Nosotros hemos firmado ahora una actualización. Nuestra paritaria comenzó en junio del 22, donde firmamos un 50% y ahora un 10% más en enero que estaba acordado, pero actualizamos también febrero, marzo y abril, llegando en total, en todo del 2022, a un 97%. Si vemos que la situación se desmadra, tenemos todavía el mes de mayo, porque nuestra paritaria de 2023 comienza en junio, así que ese mes puede ser también un elemento como para ajustar cualquier desfasaje que haya con respecto al ritmo inflacionario.

— Hace un mes se había hablado de una visita de Sergio Massa a la CGT que nunca se concretó. ¿Se frustró porque no pudo lograrse una baja de la inflación?

— No, siempre es importante recibir al ministro de Economía, acompañado por la ministra de Trabajo, en función de escuchar medidas que se están tomando o de planes concreto para ver cómo se mejoran todas las variables de la economía. Esa visita está pendiente y se hará en el momento oportuno.

— La CGT pasó de apoyar explícitamente al Presidente a una postura más distante de él en los últimos meses. ¿Le soltaron la mano a Alberto Fernández?

— No, nosotros no soltamos ni tenemos la mano de nadie. La CGT tiene una finalidad que es representar los intereses de los trabajadores. Indudablemente tenemos una visión política y por eso esperamos que se ordene tanto por el oficialismo, principalmente porque la gran mayoría de la dirigencia sindical es peronista, pero también que la oposición porque hay muchos desórdenes generales en la política. Es una aspiración que tenemos todos en el movimiento obrero.

— ¿El ruido político en el Frente de Todos afecta también la economía?

— No sé si afecta en particular a las variables que hay que estabilizar, pero sí afecta a la convivencia social y en todo lo que significa determinar cómo salimos adelante como Argentina: hay políticas de Estado que deben implementarse y gestionarse permanentemente y es importante que confluyan todas las fuerzas en impulsar y firmar esas políticas de Estado.

— Ustedes todavía no tienen definido apoyar a ningún candidato presidencial del Frente de Todos en particular o ya definieron apoyar a Sergio Massa, Daniel Scioli o algún gobernador?

— Todavía no está decidido. Cuando se determinen quiénes son los candidatos, ahí podrá haber opciones para cuando se celebren las PASO y después veremos cómo procedemos.

— UPCN hizo esta semana una movilización ante el Ministerio de Defensa por un conflicto en la cobertura de salud del personal civil de las fuerzas armadas. ¿Qué reclaman?

— Desde hace un tiempo largo venimos reclamando que se dé libertad de opción a esos trabajadores, que son civiles. Así como todos los trabajadores argentinos tienen libertad de opción y pueden elegir la obra social que quieran, esta obra social, que es un instituto de la Fuerza Armada, los tiene cautivos. Eso no es justo. Esa gente no recibe una correcta cobertura en materia médica y en los servicios de una obra social y, por lo tanto, hay mucho desconformidad. Pretendemos que tengan libertad de opción, como sucede con todos los trabajadores argentinos. Son cerca de 20.000 personas, que con los grupos familiares llegan a casi 60.000, que no pueden hacer elegir su cobertura de salud como todos porque hay una ley que se los impide. ¿Por qué? Porque la constitución de este instituto de obra social de la Fuerza Armada determina que tanto el personal militar como el civil hagan allí sus aportes. La gente debe tener el derecho a hacer la libre opción en salud y elegir la obra social que quiera.

— ¿Ustedes se han reunido con autoridades por este tema? ¿Qué les responden?

— Sí, lo hemos discutido en buenos términos y le hemos presentado notas oficiales tanto al ministro de Defensa como al ministro de Seguridad para que esto se solucione en el más breve tiempo posible. Pero hasta ahora no tuvimos una respuesta firme y por eso empezamos esta campaña para que la sociedad se entere por qué el personal civil de la Fuerza Armada civil está cautivo de esa obra social.

* Para www.infobae.com