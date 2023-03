Tras dejar la conducción de La Cámpora, Larroque le da volumen a un nuevo espacio para empujar la candidatura de CFK

Desde mediados del año pasado y un poco en silencio, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, viene trabajando en el armado de un espacio político que mostró parte de su convocatoria el último fin de semana con el plenario militante que se llevó adelante en Avellaneda para hacer una demostración de fuerza al interior del Frente de Todos con dos directrices claras: por un lado pedir por la candidatura presidencial de Cristina Kirchner, y por el otro, dar cuenta que hay una bloque predispuesto a salir a la calle para conseguir “romper la proscripción” que denuncia la Vicepresidente por su condena en la Causa Vialidad que además de los 6 años de prisión incluye la inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública.

El espacio se llama “La Patria es el Otro” y fue pensado con un objetivo que es reunir a todos los sectores políticos que no forman parte de La Cámpora, pero son definidamente cristinistas y harán lo que la Vicepresidenta disponga. Cerca del ministro provincial aseguran que Larroque y otros dirigentes de peso como los intendentes de Ensenada, Mario Secco, y Avellaneda, Jorge Ferraresi, salieron a armar la coordinadora con el aval de Cristina Kirchner. Es una coordinadora porque dentro de La Patria es el Otro hay alrededor de 20 organizaciones distintas.

Contener es la premisa. En vistas a la campaña electoral, el kirchnerismo necesita tener aceitado su universo militante. Además, los pasos de este nuevo espacio se dan en paralelo con la reorganización interna que está atravesando La Cámpora, la agrupación política más grande del país y que tenía a Larroque como su Secretario General.

Como explicó Infobae, La Cámpora está en proceso de renovación. Larroque ya no es más el Secretario General y ese lugar será ocupado por la legisladora porteña, Lucía Cámpora. Hay una decisión etárea, si se quiere, y de roles en el recambio que también impactará piramidalmente hacia adentro de La Orga en el mediano plazo. El promedio de edad de la línea fundadora de La Cámpora es de 45 años. Fue creada como una organización juvenil y hoy sus miembros visibles tienen cargos de importancia institucional que van desde ministerios hasta la conducción de grandes entes como ANSES o PAMI. “Hoy hay una maduración, una solidez, y además los compañeros que formamos parte del grupo fundacional ya todos tenemos cargos. Wado (De Pedro) es ministro del interior, Mayra (Mendoza) es intendenta... La realidad es que aportamos, estamos encima, pero en el día a día hay otros compañeros y compañeras”, sinceró Larroque días atrás en una entrevista con Futurock.

Después de tanto tiempo, afloran matices dentro de la conducción. El mensaje oficial dirá que Larroque avanza con el armado de La Patria es el Otro como complemento. El -no tan- nuevo espacio debutó oficialmente el sábado pasado. Originalmente, fue el conglomerado de organizaciones que plantearon realizar el acto que pidió, a grosso modo, por Cristina Kirchner candidata. La Cámpora se sumó luego.

La primera irrupción comunicacional de La Patria es el Otro fue el apoyo al proyecto de ley salario básico universal bajo el rótulo de Refuerzo de Ingreso. Con un comunicado que cerraba “Comer es un derecho, no un privilegio”, aparecían como firmantes la Agrupación Rucci, la Agrupación Volver a las Raíces, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), la Corriente Militante Lealtad, la Corriente Nacional Martín Fierro, la Corriente Nacional y Popular 25 de Mayo, la Corriente Peronista 13 de Abril, Descamisados, La Federación de Cooperativas de Trabajo de la provincia de Buenos Aires (FECOOPBA), la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fe.Tra.E.S), el Frente Social Papa Francisco, el Frente Social Peronista (FSP), Fuerza Colectiva, Frente Transversal, Kolina Buenos Aires, la Corriente Nacional de la Militancia, Las 20 verdades, Lxs Irrompibles Buenos Aires, la Organización Peronismo Militante, el Partido Piquetero y Unidos y Organizados.

El espacio, que por ahora tiene una fuerte impronta bonaerense, fue tomando forma a partir de las reuniones que dirigentes kirchneristas comparten en el municipio de Ensenada desde hace algún tiempo y con un intervalo de 10 o 15 días. La llamada “Mesa de Ensenada”, fue la que también empezó a fogonear acciones para “romper con la proscripción de Cristina”. El debate de estos días es si luego de la movilización del 24 de marzo a Plaza de Mayo por el Día de la Memoria, la columna que formen las agrupaciones de La Patria es el Otro continuará su procesión hasta la Plaza Lavalle, donde se encuentra la Corte Suprema de Justicia. En el plenario de Avellaneda fue uno de los pedidos de la militancia a la dirigencia.

No solo Larroque está a cargo de este espacio. Aparecen también -a partir de la participación de las agrupaciones que integran- otros funcionarios bonaerenses como la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez o su par de Trabajo, Walter Correa. En el plano electoral todavía no está claro el objetivo; es decir si pugnarán lugares en las listas del Frente de Todos. Primero está trabajar por la candidatura de Cristina Kirchner. “Para eso trabajo todos los días”, dice el funcionario bonaerense en sintonía con Secco o Ferraresi. Máximo Kirchner, que seguirá como conductor de La Cámpora, no vocifera tanto ni en público la idea de que su madre sea candidata presidencial. Prefiere decir que “hay que generar las condiciones para que la compañera Cristina pueda elegir”. Como lo hizo en 2019.

