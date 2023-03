Inocultable apoyo de Macri a Pullaro para que sea el próximo gobernador de Santa Fe

Un político como Mauricio Macri se cuida muy bien quien lo acompaña, quien lo secunda en la foto que finalmente será portada de todos los medios. Macri ayer eligió la compañía de Maximiliano Pullaro, dándole un inocultable apoyo y dejando en claro que es el candidato al que va a apoyar para que suceda a Omar Perotti. En política no existe el azar y todo es muy cuidado, máxime en las esferas que transita el expresidente, por ello el mensaje fue interpretado y más que claro.

La presencia del ex primer mandatario argentino Mauricio Macri tuvo una gran relevancia en Rosario. Allí dejó una gran cantidad de conceptos sobre esta ciudad y sobre el país. Habló con vecinos de la Cuna de la Bandera, una ciudad que está envuelta en una ola de violencia que tiende a crecer. “Ese 11 de agosto (de 2019, día de las PASO presidenciales), el narco estaba en retroceso y en el país estaba en retroceso. No dudemos”, dijo Macri en la charla organizada por la Fundación Libertad en el salón Metropolitano. El bonaerense estuvo acompañado por dirigentes locales como Federico Angelini, Maximiliano Pullaro, Carolina Losada y Dionisio Scarpin. “Vamos a recuperar la tranquilidad de cada argentino”, aseguró.

En la rueda de prensa, habló sobre la pata judicial del problema de la inseguridad en Rosario: “Hay más del 30 por ciento de cargos vacantes en el sistema judicial santafesino. El presidente (Alberto Fernández) retiró esos pliegos. Hay que darles más recursos”. “El actual gobierno (nacional) ha sido cómplice de favorecer el crecimiento del crimen de vuelta”, afirmó. “Tenemos que volver a controlar nuestras fronteras, a invertir, a usar la tecnología y actuar coordinadamente”, agregó.

En relación a su candidatura a la presidencia para este año, el referente del PRO contestó: “Hoy no he venido a hablar de eso acá”. Con respecto a la no aprobación de Lilita Carrió del frente de frentes en la provincia de Santa Fe, Mauricio Macri comentó: “Es una militante de la política de larga trayectoria. Ella está perfectamente capacitada para explicar cada cosa que dice. No necesita que yo ande explicando lo que ella plantea”. También criticó a la gestión de Omar Perotti como gobernador de la Provincia: “Ha sido una gestión muy pobre”.

Macri tuvo reuniones con comerciantes, gastronómicos y dirigentes afectados por el flagelo del narcotráfico. También se reunió con el propio intendente local Pablo Javkin. Presentó su libro llamado Para qué en el salón dentro del Alto Palermo Shopping en donde habló con el periodismo. Luego almorzó con empresarios y a la tarde visitó una empresa de innovación tecnológica.

Con información de El Litoral, sobre una nota de Hernán Alvarez