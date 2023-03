La Tora apuró a Romina Uhrig tras su salida de Gran Hermano: "Me va a tener que explicar por qué me bardeó"

Es sabido que Lucila la Tora Villar no caretea, y fue a fondo contra Romina Uhrig luego de su eliminación de Gran Hermano 2022.

Entonces, se explayó: "Decía que yo no era así, que era un juego. Cómo trataba a mi vieja, cuando ella con su madre tiene un montón de cosas que resolver. Entonces, con qué moral me viene a hablar a mí, si con su mamá tiene más cosas que resolver que yo".

"Me tiraba mala leche cuando estaba nominada para que me vaya", cerró Lucila la Tora Villar contra Romina Uhrig, la última eliminada antes de la final de Gran Hermano 2022.

LA TORA DE GRAN HERMANO ACLARÓ QUE NUNCA VOTARÍA A ROMINA UHRIG

Por otra parte, Lucila la Tora Villar se refirió a las acusaciones de corrupción de Romina Uhrig, exdiputada nacional por el Frente de Todos: "Todo se va a saber. Si jugó limpio con los argentinos, o no".

"No hay chances de que la vote", remató.

En otro momento, La Tora fue contundente sobre Romina ya fuera de la casa: "Para mí se le hizo la noche, ya era el turno de Romina. Hasta creo que, en la anterior eliminación, cuando se fue Camila Lattanzio".

"Aunque entiendo que querían que fueran los cuatro primeros y demás, pero… Cuando se fue Alfa, que Romina vivía con cara de traste, dije 'va a cambiar, va a empezar a ser ella'. Le preguntaba si estaba bien, si le pasaba algo, trataba de contenerla, lo mismo con el psicólogo, le decía que vaya", siguió.

Al final, La Tora fustigó a Romina Uhrig tras su eliminación de Gran Hermano 2022: "Pero era cada vez peor, empezó a tener roces conmigo, y esos sentimientos estaban bien porque afuera vi que me mató en las últimas semanas".

Y concluyó: "Me sorprendió porque no la tenía así, pero ahora va a tener que explicar todo. Mismo, me va a tener que explicar a mí por qué me bardeó. O sea, eso de que tanto hablaba, la quiero escuchar de su boca, de frente".

FUENTE: CIUDAD.COM.AR