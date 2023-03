Nadal, fuera del top ten tras 18 años

Luego de 912 semanas, Rafael Nadal abandonó el top ten del ranking ATP. Ayer, el español, de 36 años, apareció en el decimotercer escalón del listado, dejando caer una marca histórica. Es que pasaron 18 años desde que en 2005 ascendiera al séptimo puesto para no salir de la élite del tenis hasta la actualidad.

Los problemas físicos son los que le fueron restando protagonismo, ya que no juega desde el 18 de enero, cuando perdió en tres sets ante el estadounidense Mackenzie MacDonald por la segunda ronda del Abierto de Australia. Inmediatamente después, se confirmó que sufrió una lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de la pierna izquierda. Y también cabe recordar que sufre otra dolencia crónica: el síndrome de Müller-Weiss, una lesión degenerativa en su pie izquierdo.

Como no disputó el Masters 1000 de Indian Wells en el que defendía la final, los puntos perdidos y la combinación con el ascenso de otros tenistas en alza (como Jannik Sinner o Cameron Norrie) dieron paso a la caída. No obstante, Rafa no parece haberse dado por vencido. De hecho, se aguarda por su reaparición en Montecarlo (del 8 al 16 de abril) en pos de recuperar confianza, buenas sensaciones y el terreno perdido. El mallorquín es una de las dos patas del “Big Three” que continúa dando batalla junto con Novak Djokovic, luego del retiro de Roger Federer. Nadal y el serbio comparten la cima de la nómina de jugadores más ganadores en Grand Slam, con 22 conquistas. Detrás surge el suizo, con 20.

Por otra parte, el flamante ranking ATP muestra como líder a otro españo: Carlos Alcaraz, que el domingo venció por 6-3 y 6-2 a Daniil Medvedev y obtuvo la corona en Indian Wells. Con apenas 19 años, asoma como el sucesor de los mencionados atletas que dominaron el mundo del tenis en los últimos años. Apenas un ejemplo para entender el registro del que Rafa se desprendió: para igualar al mallorquín, Alcaraz tendría que permanecer en el top 10 hasta la última semana de octubre de 2039. El murciano no había cumplido los dos años cuando Nadal se encumbró como uno de los mejores 10 del tour.

Detrás de Alcaraz está Djokovic, a 260 puntos de distancia, y mucho más atrás completa el podio el griego Stefanos Tsitsipas. Cuarto aparece el noruego Casper Ruud, y quinto el citado Medvedev. En la sexta colocación se acomodó el canadiense Felix Auger Aliassime en séptimo lugar está el ruso Andrey Rublev, en el octavo el danés Holger Rune, en novena ubicación el polaco Hubert Hurkacz y cierra el top ten el estadounidense Taylor Fritz.

Fuente: hoy dia