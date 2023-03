Eliana Guercio apuntó contra Luis Ventura tras la detención de Marcelo Corazza: “Sos responsable”

En medio del escandalo por el arresto de Marcelo Corazza, luego del allanamiento en su domicilio por la investigación del caso de trata de personas y corrupción de menores, Eliana Guercio se cruzó con Luis Ventura.

Todo comenzó cuando en el programa EPA!, en América, el periodista habló de la cámara oculta que le hicieron en 2002 al ex participante de Gran Hermano en el programa de Jorge Rial, en donde se había hablado de su orientación sexual.

Durante el programa, Ventura resaltó que a él no le había sorprendido esta denuncia contra el productor de Telefe y que la cámara oculta que se le había hecho en 2001 en Intrusos tenía que ver con la relación de Corazza con menores de edad.

Ante esto, Eliana confrontó a Nicolás Magaldi y a sus compañeros: "Chicos, está bien, ustedes tienen que seguir trabajando acá, donde trabajan ellos. A mí no me importa", dijo al percibir que sus compañeros apoyaban al periodista.

"Yo no estoy haciendo ninguna defensa institucional porque no tengo nada con América, ni con Luis", se defendió Magaldi y Guercio disparó: “Yo no te estoy atacando, pero no me digas que mostraste que el chico era gay porque no podías decir lo otro”.

“Ustedes no entendieron la ironía, lo que yo dije cuando expresé '¿por qué no denunciaste?', es porque lo que le dije claramente a Luis Ventura es que él quiso con esta mugre, tapar que escracharon a un chico por ser gay. Yo sentada en esta mesa, teniendo cuatro hijos, no voy a permitir que pase que alguien se eche lavandina con un delito aberrante", aclaró la esposa de Sergio Romero.

Sobre las cámaras ocultas a diferentes famosos que se hicieron hace unos años, Guercio remarcó: "Pasaban esas cosas, te sentaban a Beatriz Salomón y te mostraban una cámara oculta hecha al marido con un travesti, pasaban estas otras cosas, pasaban una cámara oculta a un chico por ser gay, es eso lo que pasa en esa época. Con la excusa de una intención, terminaron arruinándole la vida a la gente".

Sin bajar la intensidad, la panelista dijo: "Ustedes saben perfectamente que yo puedo estar sentada acá y mañana seguramente no voy a poder venir, y me chupa el pelo, porque nadie se atreve a decir lo que yo estoy diciendo hoy, porque no trabajan más”.

Finalmente, la esposa del arquero aseguró: “Preguntale a Beatriz Salomón, no trabajó más. Yo estoy hablando de mí, yo sé que yo me puedo sentar acá y decir lo que digo, y mañana seguramente no venga. Ahora me van a abrir la puerta porque dije esto. ¿Preguntale a Beatriz Salomón qué le pasó después de que denunció?".

FUENTE: PRONTO.COM.AR