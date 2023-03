Lizy Tagliani lució un sofisticado vestido de Pablo Ramírez en su boda

Lizy Tagliani eligió un impactante diseño de Pablo Ramírez para su boda.

"Cuando me senté a pensar en el vestido de Lizy tuve en cuenta su personalidad: ella es rebelde y arriesgada y quería que esos rasgos se reflejen en el diseño. También busqué algo elegante, sofisticado, glamoroso y creo que lo logré. Está confeccionado en un raso japonés de seda, es un vestido súper importante y femenino, tiene mis líneas y es muy favorecedor", explicó Ramírez.

"Lizy tiene una gran ventaja: es una novia que se entrega y eso es clave: confió en mi y me dejó trabajar en libertad asi que fue un placer diseñarlo. Lizy es un persona que nunca se siente condicionada por el lugar o la ocasión: ella siempre hace lo que quiere con total espontaneidad y creo que -precisamente esta característica de su personalidad- la convierte en alguien tan querible: todos lo amamos", continúa el diseñador.

Lizy Tagliani habló de su vestida de novia

Lizy Tagliani escuha atentamente las palabras de Pablo Ramírez y comenta: "¿Sabés qué me gustó mucho a mi del vestido cuando me lo probé por primera vez? Sentí que no se me pegaba al cuerpo, todo lo contrario, se movía conmigo y me acompañaba cuando caminaba o daba una vuelta, sin arrugarse ni incomodarme. Me recordó al vestido de Lady Di: cuando vi la boda de ella (en 1981) me sorprendió que el vestido se desplazaba con ella, era liviano y no parecía “disfrazada”. Yo siento algo parecido con el mío".

Pablo Ramírez tiene una explicación para esta "sensación" muy real de Lizy. "Yo diseño mucho vestuario teatral y eso es ropa de trabajo: la actriz tiene que estar elegante, imponente -en algunos casos- pero siempre muy a gusto porque va a usar el mismo vestido, todos los días, durante muchos meses. Y no es simple pensar en algo cómodo elegante porque, si sólo se tratara de eso, todos iríamos por la vida con calzas y remeras. El look menos agraciado del mundo"

"Es un vestido que me representa: parece pero no es (Se ríe). Me gustó también la forma en que Pablo lo definió: es un vestido rebelde, como yo. Nosotros somos amigos desde hace muchos años y sabía que él iba a interpretarme bien a la hora de diseñarlo, no había chances de que eligiera algo que no fuera fiel a mi estilo", concluyó Lizy Tagliani.

