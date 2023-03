Créditos UVA: buscarán unificar una decena de proyectos para dar respuesta a más de 100 mil hipotecados

La Cámara de Diputados tiene un desafío por delante para lograr darle una solución a los más de 100 mil hipotecados de créditos UVA, quienes desde hace rato están a la espera de una respuesta que nunca llega. Si bien es cierto que las distintas fuerzas políticas apuntan al mismo objetivo, -el de alivianar la carga de los deudores-, hay diversos matices entre los proyectos presentados, por lo que se acordó que a partir de esta semana, asesores de los legisladores trabajen en un acercamiento de las 11 iniciativas que hay en la cámara baja propuestas por los diversos bloques.

La última reunión que se realizó para tratar el tema fue el último miércoles, encuentro que se dio tras cuatro meses de parálisis respecto al tema; Así las cosas, y con el diputado nacional Julio Cobos como principal impulsor de la problemática de deudores UVA, un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda de Diputados se retomó el debate y coincidieron en que se debe llegar a un proyecto unificado "a través del diálogo".

Justamente, en esa reunión del pasado 22/03, fue Julio Cobos quien defendió su proyecto, al considerar que su iniciativa -de las otras 10 restantes- es la que mejor plantea el tema, ya que no solo otorga soluciones a los hipotecados UVA, sino que propone abarcar también la cuestión de los créditos hipotecarios comunes en la Argentina, que hoy son inexistentes.

Recordemos que los créditos UVA fueron lanzados en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri, y si bien es un sistema que el propio Cobos reconoció que "funciona en otros países", en Argentina resultó inviable por la inflación galopante. "Lo ideal es que hay que resolver la inflación, sin inflación no tendríamos estos problemas", al tiempo que aclaró: "Lo que sí tenemos que tener claro es que hay alternativas viables, pero lo que no tenemos es tiempo. Nos tenemos que organizar metodológicamente y ponernos todos de acuerdo", sentenció.

Por otro lado, desde la Izquierda consideraron que "hay que salir del mecanismo UVA y reconvertir todos los créditos a créditos tradicionales", y así mismo, tener "un sistema donde el capital va disminuyendo a medida que se paga" porque "sino es imposible de sostener para los asalariados", consideró la diputada Romina Del Plá, que añadió: "La dificultad no está en el grueso de la cuota, sino en todo lo que se endeudan para poder pagar".

El oficialismo, por su parte, consideró que si bien hay que llegar a un acuerdo para dar solución a los deudores, pidió "no acelerar los tiempos"; y pidió que el tema se trate "de manera responsable, no poniendo fechas y que se haga a las apuradas, porque a lo mejor tenemos una ley que no favorezca a las familias y nosotros lo que tenemos que ver es darles soluciones... No tenemos que ser irresponsables ni vender expectativas, cuando hace tres años estamos tratando de darle soluciones", reflexionó la diputada nacional del FDT, Liliana Paponet.

"Los créditos UVA no son un problema"

Aunque la mayoría de los integrantes de las comisiones que tratan el tema de los créditos UVA coincide en que es un sistema de deuda inviable para la Argentina, hay quienes sostienen que se le está buscando solución a un problema que no existe. Concretamente, esa es la postura del diputado nacional Martín Tetaz, quien opinó que "no tenemos que buscarle una solución a un problema que no existe", y aseguró que "el mecanismo UVA es un gran mecanismo que funciona muy bien y que tenemos que cuidar. Lo que sí creo es que lo tenemos que mejorar".

Para Martín Tetaz no es necesario "romper contratos ni establecer regulaciones que terminen como la Ley de Alquileres", y aclaró que si bien se sancionó por "buena voluntad" de los legisladores nacionales, "terminó generando más problemas que soluciones".

En ese sentido, el economista de Evolución Radical describió que "todos los temas que son atribuibles a UVA no son por UVA, sino por la inflación y la caída de los salarios", e insistió en que "la caída real de los salarios afectó a toda la economía y no tiene que ver con los UVA".

"Si rompemos el mecanismo, empezamos a cambiar tasas o condiciones, o cambiamos los contratos vamos a generar mucho daño. Por eso no estoy de acuerdo con el reajuste de los créditos con anterioridad, sería una violación de los contratos que nosotros no vamos a acompañar", sentenció el legislador.

Los proyectos sobre Créditos UVA

En total existen 11 proyectos sobre el tema que en Diputados buscarán acercar o unificar para finalmente poder llevar el tema al recinto y sancionar alguna normativa. Las iniciativas fueron presentadas -por separado- por los legisladores:

* Julio Cobos (JxC), proyecto de ley número 1644-22

* Carlos Heller (FDT), proyecto de ley número 2429-22/ 9523

* José Luis Gioja (FDT), proyecto de ley número 532-22

* Graciela Ocaña (JxC), proyecto de ley número 1172-22

* Liliana Paponet (FDT), proyecto de ley número 1961-22

* Marisa Uceda (FDT), proyecto de ley número 2045-22

* Romina Del Plá (Frente de Izquierda), proyecto de ley número 2666-22

* Juan Manuel Pedrini (FDT), proyecto de ley número 5200-22

* Gustavo Hein (JxC) proyecto de ley número 260-23

* Cristian Ritondo (JxC) proyecto de ley número 397-23.

Si bien los proyectos tienen matices, hay varios puntos en común entre las iniciativas presentadas. Por ejemplo; los proyectos del diputado Cristian Ritondo, Carlos Heller y Gustavo Hein, coinciden con la suspensión de las ejecuciones hipotecarias por un año, al igual que sobre el tema de la cuota hipotecaria, que estipula que por mes no pueda exceder el 30% de los ingresos actuales del deudor UVA, que actualmente su límite es del 35%.

A su vez, el proyecto de Ritondo establece que las entidades financieras deberán ofrecer a los tomadores de créditos hipotecarios la posibilidad de refinanciar su deuda y deberán proponer la opción de extender el número de cuotas originalmente previstas, sin que ello afecte el tope de ese 30% del ingreso familiar.

Cómo salir del sistema UVA

Otro tema que se plantea en las iniciativas es cómo salir del sistema UVA, y en ese sentido, Julio Cobos propone que para el pago de cuotas se tome el índice que dé más bajo entre UVA y el CVS (Coeficiente de variación salarial), metodología a la que adhiere su compañero de coalición, Cristian Ritondo. Por otro lado, está el mecanismo que propone Heller, y es que el pago de los deudores sea en base a la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

Por su parte, el proyecto de la Izquierda tiene como fin anular el sistema de Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) para la indexación de los créditos hipotecarios y despegar las cuotas de la inflación y reducir su valor. Entre otros ítems, la iniciativa de Romina Del Plá propone un mecanismo de compensación para los deudores afectados y garantiza el derecho a la vivienda que están pagando, prohibiendo expresamente las ejecuciones y desalojos.

Asimismo, el texto abarca todas las modalidades de crédito indexadas por el sistema UVA e incluye un capítulo especial para los afectados por el programa Procrear Joven.

Por último, otro punto importante que abarcan los proyectos de ley presentados es el tema de la retroactividad a la hora de los pagos, y en ese sentido, el texto de Ritondo propone retroactividad total para recalcular la deuda, mientras que Cobos plantea que la retroactividad sea parcial (a partir de 2019). En cambio, el proyecto del oficialista Carlos Heller no propone modificaciones de ese tipo en los contratos actuales UVA.

* Para www.iprofesional.com