José Luis Espert negocia una alianza con Juntos por el Cambio: “Sería una mega PASO opositora al kirchnerismo”

A meses de que venza el plazo para el cierre de las listas de cara a las próximas elecciones, el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, reveló que se encuentra en negociaciones con los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, incluido el ex presidente Mauricio Macri, para armar “una mega PASO opositora al kirchnerismo”.

El economista liberal, que años atrás se mostró cerca de su colega Javier Milei, con quien hoy está distanciado, confirmó su decisión al llegar a la cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), donde se encontró con otros dirigentes opositores.

De hecho, al ingresar al evento, Espert se fotografió con dos de los principales referentes de Republicanos Unidos, el partido de Ricardo López Murphy: el legislador porteño Roberto García Moritán y Yamil Santoro, director general del Consejo de Planeamiento Estratégico del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Bueno, seguimos recorriendo la provincia (de Buenos Aires), seguimos trabajando muy fuerte. La noticia de los últimos días es que hemos comenzado a conversar con Juntos por el Cambio. Yo me he reunido con los principales dirigentes”, explicó el propio diputado nacional.

Durante una breve entrevista con LN+, el líder de Avanza Libertad precisó que ya habló con “Macri, por supuesto, con Patricia Bullrich, con Horacio Rodríguez Larreta, con Lilita Carrió, con Raúl Cornejo, Gerardo Morales”, mientras que la semana que viene tiene previsto un encuentro con el radical Maximiliano Abad.

“Estamos empezando a conversar para algo muy importante, que es la conformación de un nuevo espacio opositor en el que el liberalismo forme parte de ese nuevo espacio opositor, un hecho histórico, luego de que yo propusiera en el 2021 para las legislativas conformar unas gran PASO”, recordó.

En aquella oportunidad, no avanzó un acuerdo y Espert se presentó a los comicios por su cuenta y logró obtener dos bancas en el Congreso, una para él y otra para Carolina Píparo, ex PRO, que luego rompió el bloque y se unió a Milei.

“Ahora iríamos más allá, no solo sería una mega PASO opositora al kirchnerismo, sino que estamos viendo la posibilidad de que el liberalismo institucionalmente forme parte de una nueva alianza, un nuevo espacio opositor para que no solo el kirchnerismo sea derrotado y se vaya en la próxima elección, sino para que no vuelva nunca más”, remarcó.

En este sentido, el diputado consideró que la posibilidad de que el actual oficialismo no vuelva a ser Gobierno “va a depender mucho de las reformas económicas que los liberales le puedan aportar a ese nuevo espacio”.

Ante la consulta de si esto significa que va a disputar la candidatura en el territorio bonaerense con los referentes de Juntos por el Cabio que también buscarán suceder en la gobernación a Axel Kicillof, Espert respondió que “puede ser” y ratificó que “la idea es competir”.

“Nosotros, los liberales, somos competencia: competir, y competir, y competir. Y eso es bueno para la gente, para las ideas. La idea es que las ideas de la libertad y el sentido común lleguen lo más alto posible. Cuanto más competencia, dentro de un espacio opositor al kirchnerismo, mejor creo yo”, cerró.

Con información de www.infobae.com