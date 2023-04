Jorge Almirón asumió en Boca y les dejó un mensaje a los jugadores: “Hay que estar a la altura”

None

Jorge Almirón estuvo presente en la dura derrota de Boca 2-1 ante Colón de Santa Fe, el pasado domingo. El lunes por la mañana, en tanto, el flamante entrenador del Xeneize dirigió su primera práctica y conoció a los jugadores, mientras que por la tarde fue presentado de manera oficial.

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, fue quien le dio la bienvenida al nuevo DT, quien se mostró contento por su nuevo desafío: “Veo una gran disposición, hay grandes jugadores, de a poquito tendremos que ir abocándonos a armar un gran equipo. Las primeras horas en el club estoy muy contento y agradecido”.

Apenas comenzada la conferencia de prensa en la Bombonera, Almirón se refirió a su contratación y a la gente que le dio la bienvenida: “Quiero agradecerle a Román que fue el que me contactó, a los muchachos del Consejo de Fútbol y a los hinchas que estuvieron para recibirme, emociona”.

Sobre el partido de anoche ante Colón, el entrenador fue concreto: “Hay varias cosas que después hablaré con los jugadores: es difícil empezar perdiendo porque tenés que cambiar muchas cosas. Fue una derrota dura para todos, los que jugaron anoche están recuperándose y a los demás los vi con muchas ganas. Todos tendrán que estar preparados para cuando les toque jugar”.

Almirón confía en mejorar el funcionamiento del equipo, pero primero necesita recuperar el ánimo del plantel y eso se logra obteniendo puntos: “Los resultados te dan tranquilidad y confianza, más en este club. Después iremos mejorando con tiempo y los jugadores saben que están en el equipo más grande del país. Es importante que estemos todos a la altura, los jugadores también”.

Las frases más destacadas de Jorge Almirón

Tuve la oportunidad de ver el partido anoche, hoy conocí un poquito a todos. Estoy muy entusiasmado. Veo una gran disposición, hay grandes jugadores, de a poquito tendremos que ir abocándonos a armar un gran equipo. Las primeras horas en el club estoy muy contento, agradecido. Quiero agradecerle a Román que fue el que me contactó, a los muchachos del Consejo de Fútbol y a los hinchas que estuvieron para recibirme, emociona.

Hay varias cosas que después hablaré con los jugadores: es difícil empezar perdiendo porque tenés que cambiar muchas cosas. Fue una derrota dura para todos, los que jugaron anoche están recuperándose y a los demás los vi con muchas ganas. Todos tendrán que estar preparados para cuando les toque jugar.

Nosotros entramos con una buena energía hoy, se veía otro semblante de los jugadores

Lo único que tengo que pensar es en el partido del miércoles: es un clásico con un rival que es muy sólido, queremos ir y ganarlo.

Los resultados te dan tranquilidad y confianza, más en este club. Después iremos mejorando con tiempo y los jugadores saben que están en el equipo más grande del país. Es importante que estemos todos a la altura, los jugadores también.

Vienen partidos muy seguidos, pero creo que los jugadores tienen que acostumbrarse a repetir partidos a pesar de que haya pocos días de recuperación. Tenemos que estar preparado para eso, son todas finales. Pretendo que los jugadores se puedan afianzar y podamos repetir para ser un equipo competitivo.

Tengo un equipo, tengo jugadores de diferentes características, pero lo importante es que como equipo nos adaptemos al momento. San Lorenzo viene bien, con mucha confianza, pero nosotros somos Boca y sabemos lo que representamos.

Es un equipo nuevo después del viaje a Venezuela donde se expulsaron dos jugadores. Mariano Herrón tuvo que hacer un equipo nuevo y no quiso arriesgar jugadores porque venía un técnico nuevo, hoy hablé con él y lo tengo que destacar: es bueno estar rodeado de gente que quiere al club. El equipo comenzó perdiendo, lo empató y lo perdió por ir a buscarlo. Sé que vamos a levantar, a mejorar en el juego y a ganar.

Son jugadores que saben dónde están. El desconcierto de tantos cambios, arrancar perdiendo y salir a ganarlo, a veces hace que nos equivoquemos el camino. Vamos a aprovechar las cualidades que tenemos, a mejorar el funcionamiento y recobrar la confianza. ¿Qué mejor para esto que el partido con San Lorenzo?

Cuando me fui del país, tomé otros caminos: los resultados no fueron tan buenos, pero el proceso con los jugadores fue bueno.

Estoy en un gran momento, preparado para esto. Yo sabía que iba a llegar el momento de dirigir a Boca: era un deseo muy fuerte y estoy muy contento. Hace dos años me saqué una foto acá cerca, ahora espero poder subirla.

Hice un gol acá en la Bombonera y me cambió la carrera: sé lo que trasciende jugar bien contra Boca.

La exigencia es más fuerte, es un sueño como entrenador estar aquí.

De a poco espero ir mejorando el equipo y el juego: esperemos lograr eso en conjunto.

Fuente: TN