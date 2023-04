María Eugenia Vidal negó problemas dentro del PRO: «No está roto ni hay riesgo que se rompa»

María Eugenia Vidal fue una de las dirigentes que se opuso a la decisión que tomó Horacio Rodríguez Larreta respecto a las elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires. Pese a las diferencias que de generaron dentro de Juntos por el Cambio y el PRO, la exgobernadora rechazó que la fuerza fundada por Mauricio Macri sea corrompida.

La diputada nacional quiso bajarle la trascendencia que le había dado al inicio del día. Cuando el alcalde porteño anunció que iba a existir un desdoblamiento en las elecciones, María Eugenia Vidal salió a cuestionarlo. Sin embargo, reconoció que son debates poco trascendentes para la sociedad: «Esta discusión no tiene nada que ver con la gente. No sé qué estamos discutiendo», opinó en LN+.

Por otro lado recalcó que hay maneras y herramientas para arreglar los problemas que tiene el país. La legislsdora nacional le pidió a los argentinos que confíen en que puede haber un cambio de paradigma: «No tenemos que resignarnos, se puede bajar la inflación, se puede mejorar el índice de seguridad, se puede bajar la pobreza», manifestó la exmandataria bonaerense.

Pese a mantenerse al margen, María Eugenia Vidal expuso sus serias intenciones de candidatearse: «Tengo vocación de contribuir al Gobierno nacional. Creo que no es el momento. A nadie le importa saber si voy a ser candidata o no. Nadie se va a dormir pensando si me presento o no», señaló una de las predilectas de Mauricio Macri.

Finalmente negó que el PRO sufra resquebrajaduras luego de lo que fue el anuncio de Horacio Rodríguez Larreta: «Ni está roto ni riesgo que se rompa. El PRO es algo más que cualquier persona. Los cambios de fondos no lo hacen ni una o dos personas, los hace un equipo que cree en valores», concluyó la parlamentaria que tiene la oposición.

* Para www.elintransigente.com