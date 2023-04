Scioli, pura fe y esperanza: "Me presento porque quiero ser el candidato de la sensatez y el pragmatismo"

Daniel Scioli está decido a ser precandidato a presidente. Lo dejó en claro este sábado por la mañana cuando dijo que se presentará como una opción dentro del Frente de Todos y se posicionó como "el candidato que representa la sensatez, el sentido común, el pragmatismo y la unión de los argentinos".

Fue en una entrevista en Radio Mitre, en diálogo con Marcelo Bonelli, donde Scioli habló también de los demás nombres de la interna del FdT, cuando le mencionaron al ministro Wado de Pedro manifestó que "está muy bien que todos los sectores del oficialismo se sometan al veredicto de las urnas", pero cuando lo consultaron sobre si enfrentaría al presidente Alberto Fernández, si este finalmente concreta su intento de ir por la reelección, gambeteó con la tradicional "cintura Scioli", manifestando, sin decir ni sí ni no, que lo suyo es "explicarle a los argentinos cuales son las razones por las cuales yo he tomado la decisión de presentarme, en base a mi experiencia, en base a mi visión de futuro, y siento que en cada elección se va generando una demanda", que obviamente considera que está en condiciones de cumplir "ya que puedo hablar con todos, desarrollar la confianza y encarar exitosamente todos los desafíos que Argentina tiene por delante".

El embajador argentino en Brasil defendió así su candidatura a las PASO y dijo que "he demostrado la capacidad de hablar con todos los sectores políticos, empresarios, sociales y con el mundo, tan importante por los desafíos que tenemos". Si bien se especula con la posibilidad de que quien lo acompañe en la fórmula sea la actual ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, el funcionario dijo que "es un tema que anunciaré" en los próximos días.

Durante una entrevista en Radio Mitre, Scioli ratificó sus intenciones y dedicó gran parte de sus respuestas a valorar sus cualidades políticas y ejecutivas. "Soy quien puede hablar con todos, consensuar, generar la confianza, encarar todos los desafíos que Argentina tiene por delante. No como algunos dicen que hay que dinamitar todo", lanzó, con una última frase dirigida al ex presidente Mauricio Macri que a comienzos de semana dijo que "hay que semidinamitar todo".

Cuando le preguntaron por las propuestas para salir de la crisis, el ex gobernador bonaerense expresó: "Tenemos que poner un objetivo, generar las condiciones para cancelar la deuda con el Fondo Monetario como hizo Néstor Kirchner. Y Argentina tiene con qué hacerlo".

"Hay sectores como el complejo agroalimentario donde tenemos agregar valor, incorporar tecnologías para más rendimiento como el riego, la minería, luz y cobre, y otra idea: hay que generar las condiciones para una vigorosa repatriación de capitales", enumeró.

La inflación y los pronósticos de Aníbal F.

Durante la entrevista, ocurrida este sábado posterior a que se conociera el dato de inflación de marzo que fue del 7,7% y marcó un nuevo récord, Scioli fue consultado sobre el tema. "Más que comentar los problemas, busco encontrar las soluciones. Un camino de cara a futuro que nos lleve a encontrar el equilibrio fiscal vía crecimiento, no ajuste".

"Algunos vuelven a proponer hacer lo mismo pero más rápido, como en 2015. Pero ya no ocultan con globitos bajo la palabra 'cambio', pero hay que generar los dólares", manifestó.

Sin mayores definiciones en torno a la cuestión inflacionaria, le preguntaron respecto a los duros pronósticos que lanzó y luego ratificó el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, respecto de que si gana la oposición "las calles van a estar regadas de sangre". Al respecto, opinó: "Hay que darle paz, tranquilidad y convivencia democrática a todos los argentinos y argentinas. Lo he pregonado y lo he hecho. Sobre lo de Aníbal no voy a hacer ningún comentario al respecto".

Y más adelante volvió con sus autovaloraciones. "Soy el candidato de las argentinas y los argentinos que quieren un país desarrollado como contracara de los que dicen que quieren ajuste, eliminar el Banco Central. El camino es expandir, es la solución a los problemas de fondo que tenemos. No quiero que pase como cuando la gente me decía 'Daniel, qué razón tenías'".

"Al campo hay que apoyarlo"

Mientras las quejas del sector agropecuario se multiplican ante la política ejecutada por el Gobierno y la insuficiencia de los tipos de cambio anunciados días atrás, Scioli afirmó que se trata de un sector al que hay que apoyar desde el Estado.

"Al campo hay que apoyarlo, expandirlo, con infraestructura, educación. Soy el que como gobernador promovió la creación de nuevas oportunidades. Al campo hay que buscar expandirlo, mejorarle la logística para llegar a una cosecha récord", manifestó.

Respecto de la eliminación de las retenciones, buscó diferenciarse de quienes prometieron esa medida, como la candidata del PRO, Patricia Bullrich.

"Algunos fueron a La Rural. Uno va a y dice 'vamos a sacar las retenciones, unificar el tipo de cambio'... La gente tiene una mirada integral sobre la economía. Tenemos que ir a un camino de recomposición de reservas que nos permita ir achicando la brecha, un tipo de cambio competitivo, fortalecer el peso...", dijo.

A su vez, sostuvo que hay que "expandir y facilitarle las cosas" al complejo sojero. Habló de "reducción y simplificación de impuestos integral" y comentó que eso es algo que está en debate en Brasil.

Por último, el embajador y candidato del Frente de Todos negó llevarse mal con el ministro de Economía Sergio Massa. "Eso es una de las tantas cosas que se dicen, pero no puedo correr atrás de rumores", afirmó. Y luego llamó a cerrar la grieta: "Con (Jair) Bolsonaro logré récord de comercio bilateral, toda la energía que Argentina necesitó el año pasado para ahorrar buques en importación, que las economías regionales exporten a Brasil".

FUENTE: PERFIL.COM