Condenaron a 9 años de prisión al ex DT del equipo femenino de Deportivo Español por abusar de una jugadora

Carlos Torres, exentrenador del equipo de fútbol femenino de Deportivo Español, fue condenado a nueve años de prisión este martes tras ser encontrado culpable de haber abusado sexualmente en 2021 de una jugadora menor de edad.

Los hechos denunciados, que pudieron ser comprobados durante el juicio, ocurrieron en octubre de 2021 cuando la futbolista tenía 15 años y se desempeñaba en las categorías juveniles del Gallego. El entrenador, en tanto, estaba a cargo del equipo de primera división.

El proceso que terminó con la condena de Torres se desarrolló sin público en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 3, y duró poco más de dos meses. En ese lapso, declararon testigos, tanto de la fiscalía y de la querella como de la defensa del acusado. También se escucharon los testimonios de una psicóloga del cuerpo médico forense y de las médicas que atendieron a la adolescente en el hospital Piñero de Flores.

El ex DT de Deportivo Español también brindó su testimonio. En cada oportunidad que tuvo, negó los hechos de los que se lo acusaba. La denunciante, en tanto, no brindó su testimonio en estas jornadas como una forma de protección. Con el objetivo de que no sea revictimizada, su abogada Paula Ojeda logró que se tomara la declaración que había hecho en la Cámara Gesell que se le practicó en 2021 como parte de la investigación.

Desde el entorno de la denunciante, que actualmente tiene 16 años, señalaron a TN que este fallo del Tribunal les dejó una sensación de “satisfacción porque se hizo Justicia”.

Por qué fue condenado Carlos Torres, exentrenador de Deportivo Español

La Justicia determinó que Torres es “autor material penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, reiterado en dos ocasiones en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal”.

La condena es de nueve años de prisión y la defensa de Torres podría apelar.

El hombre, que fue detenido en octubre de 2021 unos días después de realizada la denuncia en su contra, se encuentra en prisión desde ese momento, es decir, hace cerca de un año y medio.

Los hechos denunciados

El abuso sexual denunciado fue el 14 de octubre de 2021. Sin embargo, el acoso a la joven futbolista había comenzado mucho antes: según su propia declaración, Torres la asediaba y le decía cosas por la calle. Incluso, le había llegado a “confesar” que estaba enamorado de ella.

Por estos episodios, la adolescente -que por entonces tenía 15 años- había decidido dejar de ir al club. Se lo informó al DT, quien le dijo que para darle el pase, él tenía que firmarle un papel.

En los terrenos de Deportivo Español había un antiguo vestuario que se había transformado en una vivienda. Había un sillón, mesas, sillas y, en otra habitación, una cama de dos plazas. El espacio también contaba con cocina y baño completo. Allí vivía Torres, tal como se comprobó con los allanamientos posteriores. En ese lugar, el DT convocó a la joven con la excusa de firmarle el papel que le permitiría salir del club y abusó de ella.

La madre de la joven, al enterarse, hizo la denuncia el mismo día. Posteriormente se aplicó el protocolo ante abusos sexuales en el hospital Piñero y se dispuso que la jugadora declarase en Cámara Gesell. El entrenador estuvo prófugo por algunos días, pero finalmente fue detenido.

Una pericia que se hizo en dos oportunidades distintas determinó que en las prendas de la adolescente había material genético de Torres.

Fuente: TN