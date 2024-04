El talento desconocido de Emma Raducanu, la ganadora de US Open que actualmente está 279 en el ranking de la WTA

En últimas horas el nombre de Emiliano Dibu Martínez se ha vuelto a posicionar en el fútbol internacional y esto se dio luego de su actuación en el partido entre el Aston Villa y el Lille correspondiente a los cuartos de final de la Conference League.

Su actuación en el partido de vuelta lo convirtió en el héroe de la clasificación. En Francia, repitió su hazaña registrada durante la final de Qatar al brillar en la tanda de penales, demostrando una vez más su autoridad bajo los tres palos.

En principio, el recibimiento por parte de los hinchas locales fue bastante hostil, pero esa situación quedo relegada, ya que, el campeón del mundo fue una ficha clave en la clasificación del conjunto inglés a la siguiente instancia del torneo continental.

Debido a esta actuación, el ex Arsenal alcanzó un registro bastante favorable en su carrera deportiva: ganó las últimas cinco tandas de penales que disputó en encuentros oficiales.

​Community Shield vs. Liverpool (2020). ​

Semifinal de la Copa América vs. Colombia (2021). ​

Cuartos de final de la Copa del Mundo vs. Holanda (2022). ​

Final de la Copa del Mundo vs. Francia (2022). ​

Cuartos de final de la UEFA Conference League vs. Lille (2024). ​

Otro dato muy importante para remarcar es que detuvo ocho remates desde el punto blanco del penal. Definitivamente Dibu sigue demostrando un nivel bastante representativo en el arco.

Las declaraciones de un ex compañero del arquero argentino

"Me molesta el comportamiento de Martínez. Lo conocí de joven en el Arsenal y no era así, era más discreto. No me gusta nada su comportamiento, está muy al límite. Ahora se volvió su sello. Has atajado un penal, no necesitas burlarte de la hincha diciendo ‘SHHH’ para que hablen de vos ", remarcó Samir Nasri en palabras entregadas a la televisión francesa.

Fuente: 442