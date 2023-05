Kelly Olmos: «Estamos en el máximo histórico de población económicamente activa»

Raquel «Kelly» Olmos, ministra de Trabajo, manifestó que la Argentina hoy está en su máximo histórico de personas registradas y económicamente activas. Si bien el dato es cierto, la informalidad, que siempre tuvo un piso cercano al 30%, hoy es del 50%. Por otra parte, hay más de 4 millones que son monotributistas, es decir, personas que no acceden a aguinaldos ni bonos de fin de año y aportan una cuota jubilatoria menor con respecto al trabajador en relación de dependencia.

«Estamos en el máximo histórico de población económicamente activa, ocupada y registrada y en el mínimo histórico desde que se lleva la serie de desocupación. Mientras tanto, desde el Gobierno aplicamos políticas para sostener la paz social en esta situación (de alta inflación) sobre trabajadores informales», expresó Olmos en una entrevista corta y concisa para la radio AM 990.

«Por un lado, la Argentina está generando trabajo, las paritarias se hacen por lazos breves para que el salario no sea la variable de ajuste y en los trabajadores informales están los ingresos complementarios: tarjeta alimentar, AUH, Potenciar Trabajo y Acompañar», explicó la dirigente peronista de 70 años que en otras épocas era menemista.

En un momento, el periodista Antonio Llorente, interrumpió a la funcionaria y preguntó: «¿Se puede mejorar el monotributo para que hacia adelante sea más formal? Por ejemplo, un sector de Juntos por el Cambio festejó que más de 100.000 trabajadores de aplicaciones en la provincia de Buenos Aires sigan siendo monotributistas, cuando los dueños de esas aplicaciones ganan una fortuna».

Olmos no evadió la pregunta y respondió: «El monotributo es un paso a la registración y si bien no tiene todos los derechos del trabajador formal, sí tiene acceso a una obra social y a la jubilación. La informalidad y precariedad dentro del trabajo registrado es una herencia que no hemos podido resolver desde la crisis del 2001. Nunca hemos podido bajar la informalidad que siempre fue del 33% y hoy es del 50%».

«Cuando se va a una inspección y se ve monotributistas que en realidad están bajo una modalidad de relación de dependencia se intima (al empleador) para la formalización de la dependencia. No podemos establecer una política de transformar todos los monotributos en relación de dependencia. Creo que el monotributo fue un avance hacia la registración. Nosotros ahora creamos el monotributo tecnológico. Si los dueños de aplicaciones ganan fortuna debemos cobrarles el impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales», concluyó.

* Para www.elintransigente.com