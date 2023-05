Carolina Losada: “Tengo algo para decirte”

Tras varios amagues y habiendo estirado la definición al máximo, finalmente la senadora Carolina Losada oficializó su precandidatura a la gobernación de Santa Fe este lunes por la tarde. En el equipo de la senadora le habían adelantado que el lanzamiento no pasaría de la semana que comienza hoy porque no querían llegar al sprint final del cierre de listas, el 12 de mayo, sin haber mostrado su carta mayor. "Juntos vamos a dejar atrás al kirchnerismo que nunca trajo paz, ni orden ni libertad”, dijo la periodista en un video publicado en sus redes.

La senadora dejó entrever que el día elegido era hoy al postear una imagen con el texto “tengo algo para decirte” y la hora (las 19) en Facebook, Twitter e Instagram. El formato, similar al usado por Horacio Rodríguez Larreta al oficializar su precandidatura presidencial, parece que se volvió moda en la política: Maximiliano Pullaro optó por un acto totalmente virtual a la hora de anunciar su propia postulación y el radical cordobés Rodrigo De Loredo también recurrió a un video casero para oficializar su intención de ir por la intendencia de la ciudad de Córdoba.

A la hora señalada, cuando se terminaba el Día del Trabajador y la Trabajadora, la periodista publicó un video de casi un minuto y medio. “Quiero liderar un cambio porque me duele lo que pasa en la provincia. Juntos vamos a dejar atrás al kirchnerismo que nunca trajo paz, ni orden ni libertad”, comenzó, haciendo alusión al eslogan del gobernador Omar Perotti en 2019, “La paz y el orden”. “Se que hay muchos santafesinos que quieren a alguien sin ataduras para tomar decisiones difíciles, con apoyos, pero sin condicionamientos”, agregó la senadora.

“Voy a conformar un gabinete con los más capaces, pero los voy a liderar con el sentido común que hace mucho extrañamos de la política”, continuó Losada. “Todos mis funcionarios van a poner sus conocimientos al servicio de la gente, no habrá privilegios y no tendré ningún integrante comprometido con la trama narcocriminal”, sostuvo. “Estoy de su lado, del lado de los que quieren salir adelante”, añadió en otro pasaje del video que la tuvo siempre en primer plano, al aire libre y solo se destacó por el zoom, que buscaba hacer foco en su cara en las oraciones más destacadas.

Sobre el final, la ahora precandidata intentó sintonizar con el sentimiento de enojo con la dirigencia política que crece en la sociedad según las encuestas: “La política ha perdido capacidad de asombro, yo no: no voy a tolerar lo que está mal solo porque se lo toleró antes”, dijo Losada. “En política llevo dos años; como periodista casi una vida: mi compromiso es con la verdad, les voy a decir siempre la verdad, y sé que me van a ayudar a romper con las mentiras”. “Siempre trabajé con la mirada puesta en la gente y así será mi trabajo como gobernadora: Los voy a seguir mirando a los ojos”.

En el lanzamiento no hubo otros anuncios, pero se sabe que el presidente del PRO Federico Angelini será el candidato a vicegobernador, que Pablo Javkin irá por la reelección como intendente de Rosario como su representante en esa categoría y que el cirujano Juan Pablo Poletti hará lo propio en la ciudad de Santa Fe. El armado incluye al sector de la UCR que responde a Julián Galdeano, principal armador de Losada, a dos de los tres sectores del PRO santafesino -el PRO puro de Federico Angelini y el PRO+ de Anita Martinez- y a CREO, el espacio que responde al propio Javkin.

Más allá de la oficialización de Losada, que era esperada para estos días, aún quedan interrogantes flotando alrededor de su armado. Uno de los más importantes es quién ocupará el primer lugar de la lista de precandidatos a diputados y diputadas provinciales. En el equipo de Losada aspiraban a que sea la socialista Clara García, sellando una nueva alianza con todo el partido de la rosa, pero más allá de la buena sintonía, la diputada provincial se perfila como la tercera precandidata a gobernadora dentro de la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, junto con Losada y Maximiliano Pullaro.

