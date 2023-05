Poletti, de médico a precandidato: "Como en el hospital, estoy calculando problema, diagnóstico y solución"

Juan Pablo Poletti colgó el guardapolvos después de 30 años de ejercer la medicina, y 10 años como director del Hospital José María Cullen. Su objetivo es ser intendente de la ciudad, y para hacerlo competirá dentro de la interna del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, donde ya se encuentran lanzados Adriana Molina y Alberto Bottai; y se espera por la definición del actual mandatario municipal Emilio Jatón.

"Fue un cambio de vida no solo mío, sino familiar. Me costó mucho tomar la decisión justamente por eso, porque involucraba también a mi familia, a mi señora, a mis tres hijas adolescentes, y mi hijo que tiene 11 años. Fueron decisiones y momentos duros, cinco días estaba convencido que sí, dos días dudaba y volvía a empezar, así hasta que me terminé de convencer con las personas que dialogué. Ahora me encuentro feliz, muy esperanzado del poder de llegar a buen puerto, y es lo que estoy sintiendo la gente que me espera en los barrios", dijo.

Recorridas

El exdirector y ahora precandidato a intendente comenzó a recorrer la ciudad, donde observó que "el vecino primero se alegra de que uno vaya a conocer su barrio".

"Yo viví la situación al revés. El vecino, los problemas, las dificultades del barrio, yo las veía llegando al Cullen. Un herido, un accidentado, todo eso subía al hospital. Ahora es al revés, yo estoy yendo al corazón del barrio y ahí conozco a través de los vecinos que me reciben la realidad de lo que ellos opinan, de cuáles son las necesidades. En base a eso vamos anotando, archivando todo esto para que después podamos armar los equipos en base a la necesidad de la gente y potenciar las distintas áreas que tendremos que armar si ganamos la municipalidad", indicó Poletti.

El precandidato a la intendencia señaló que "es muy grande la ciudad, son 87 barrios, y cada barrio con una realidad diferente y una prioridad diferente", y que hay "barrios más pequeños, con problemas pequeños, que se pueden solucionar rápido".

"Hay otros barrios que requieren cloacas, que todavía no tienen inodoro y tenemos que ir a hacer una macro obra que hay que hablar con Provincia, y Nación y llevan otros tiempos. Pero lo que no podemos descuidar es que, por hacer esta obra más grande, descuidemos las chiquitas que son capaces de resolverse de inmediato", manifestó.

"Voy realmente a escuchar en serio como cuando escuchaba cuando estaba haciendo consultorio. Que el síntoma que me está diciendo el paciente, que en este caso lo que me dice el ciudadano, bueno, yo ya en el medio estoy calculando cuál es el problema, cuál es el diagnóstico y cuál va a ser la solución", definió el exdirector.

Acerca de los resultados de las recorridas, Poletti definió que "el santafesino hoy está pidiendo seguridad", calificándolo como "el tema preponderante".

"Yo sé que no le compete a la Municipalidad en particular la policía, pero tiene que estar superinvolucrada y tiene que ser prioritario. Después vemos cómo son los mecanismos para aportar para ese granito, si son las cámaras, si es el monitoreo, si son los patrullajes, si son las reuniones", dijo al respecto.

Definiciones políticas

En su discurso Poletti repite constantemente su origen foráneo de la política, aclarando que no está afiliado a ningún partido. Es difícil obtener una definición política por parte del exdirector del Hospital Cullen. En los últimos días circuló una fotografía suya junto a Carolina Losada, senadora nacional y posible precandidata a la gobernación, y explicó que fue una de las personas con la que dialogó antes de tomar la decisión de si entrar en política.

"Esa charla fue muy amena, ese día ella me dio muchos consejos, a mí me sirvieron un montón. Cuando hice la conferencia de prensa y confirmé que iba a ser precandidato, le mandé un mensaje avisándole de esto, ella me comentó que el jueves venía para Santa Fe y quedamos en encontrarnos para saludarnos", explicó.

Con respecto a si le gustaría que sea su referencia a nivel provincia, Poletti admitió que hubo reuniones al respecto, pero también encuentros con la precandidata Betina Florito.

Al haber estado al frente del Cullen durante diez años, Poletti trabajó con tres gestiones provinciales distintas: dos socialistas, lideradas por Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, y la actual peronista de Omar Perotti. Al ser consultado sobre con cuál trabajó mejor, el exdirector manifestó: "La verdad es que aprendí de todos, sin lugar a dudas que el gobernador con más relación fue Perotti por la pandemia, porque trabajamos durante dos años con intensidad. Los hospitales públicos tuvieran un desarrollo fundamental en esa pandemia, por lo que el trabajo en equipo entre el gobernador, la ministra de salud y los directores era cotidiano. Siempre le estaré agradecido por el trabajo y el apoyo que nos dio a nuestra labor".

"El Partido Socialista me invitó al video homenaje que se le hizo a Miguel Lifschitz por el año de su fallecimiento y yo hablé, y por eso también hablo de mi independencia. Porque en ese momento me tildaron de socialista, a través de ser el vocero de los informes diarios de Covid, se me tildó de peronista. Después se me vinculó a los radicales, al PRO, yo la verdad que todo eso es lo que a mí más me avala para decir que yo soy Juan Pablo Poletti, soy un ciudadano y que lo único que quiero es meterme en política para ver si podemos cambiar la realidad de la gente", concluyó.

POR: SANCHEZ, RUBEN

FUENTE: UNOSANTAFE.COM.AR