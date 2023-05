El sincericidio de Fede Bal tras sus conflictos amorosos con sus exparejas: "La monogamia no tiene efectos en mí, no me sale"

Luego de su escandalosa separación de Sofía Aldrey, y tras los rumores de reiteradas infidelidades que habría cometido con varias famosas, Fede Bal abrió su corazón y reveló cómo piensa encarar su vida amorosa de ahora en adelante.

“Soy como una suerte de búsqueda de que tiene que haber algo más. Cada persona y cada vínculo es distinto y hay como algo de nunca conformarse cuando hablamos de amor. La monogamia no tiene efectos en mí, no me sale, no soy feliz al vivir una relación en pareja donde la monogamia no la puedo sostener”, comenzó diciendo el hijo de Carmen Barbieri en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.



“La verdad es que me enamoro fácil. No es que me enamore de alguien en particular, me enamoro del estado de enamoramiento”, agregó, dejando en claro que no necesita demasiado tiempo para que conquisten su corazón.

“Todavía estoy en una situación donde no quiero pareja, necesitaba estar soltero hace un tiempo largo”, se sinceró, firme sobre su decisión de continuar con la soltería, al menos por ahora.

Por último, en relación al lavarropas “inteligente” que expuso su infidelidad ante su exnovia, Sofía, que fue la antesala de innumerables memes, el actor cerró: “No solo me lo banco, sino que el humor es lo que me salva, eso siempre sucedió conmigo y mi familia. Muchas empresas de electrodomésticos hicieron campaña, eso también es entender el lugar que ocupo en este medio, si los demás se ríen, que se rían. Es humor y alegría a raíz de una separación”.

FUENTE: CIUDAD.COM