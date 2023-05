Yanina Latorre reaccionó a una demanda de la China Suárez: “Si querés plata, seguí levantándote millonarios”

Hace un tiempo trascendió que la China Suárez tomó la decisión de iniciarle una demanda a Yanina Latorre por algunas declaraciones que hizo en torno al Wandagate. El tema se reflotó este lunes en LAM (América), donde Ángel De Brito chicaneó a la panelista y le dijo que la actriz le va a sacar “30 palos”.

Ante esa frase del conductor del ciclo de espectáculos, la periodista fue tajante y dijo que en la acción judicial no se precisa ningún monto. “Es por ‘daños y perjuicios’ y estás vos también. En la carta documento estás vos, yo, y (la productora) Mandarina. A mí me la succiona más que a vos”, lanzó sin filtros.

Metiendo el dedo en la llaga, De Brito volvió a insistir en que Latorre va a tener que pagarle una suma millonaria a Suárez. “Si estás desesperada por guita, Chinita, amora, a seguir levantando tipos millonarios en Miami, que a mí no me sacás 30 palos ni muerta. Ni muerta me los sacás”, sostuvo la ‘angelita’ para darle un cierre al tema. Además, aclaró que el proceso quedó truncado.

Al escuchar esa frase, todas las periodistas del programa acotaron que no había pruebas de un romance entre la ex Casi Ángeles y Rodolfo Lamboglia, el productor millonario con el que la vincularon. Sin embargo, poco le importó a Yanina, que volvió a subir la apuesta y concluyó: “Bueno, no es el novio, ya lo dije: es el garche. Es el que le da laburo y le paga los pasajes. Desde el Wandagate fue el que le dio todo el laburo”.

Fuente: TN