Sergio Massa anunció ayuda por más de $10.000 millones para productores de leche, pollos y huevos

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayudas para productores de leche, pollos y huevos por US$10.256 millones. También dijo que promoverán canjes de granos por fertilizantes y fitosanitarios y aseguró que facilitarán el acceso al crédito a quienes produzcan para llevar alimentos a las góndolas.



El acto se realizó este jueves, en un tambo ubicado en Navarro, en el centro del territorio bonaerense. Y participaron también el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez y el intendente de Navarro, Facundo Diz.

El Plan Aviar se presentó como una respuesta a la epidemia global de gripe aviar. Comprende un fondo de $7500 millones destinados a asistir a productores avícolas comerciales y de traspatio que debieron sacrificar animales.

Así se busca “acompañar a los productores avícolas que debieron afrontar el sacrificio de aves de corral y la destrucción de huevos fértiles, huevos para consumo, con motivo de la detección y/o sospecha de contagio por estas enfermedades, en el marco de la gripe aviar, a través de dos programas específicos:

• Asistencia Económica a Productores Avícolas Comerciales.

• Asistencia Económica a Productores Avícolas de Traspatio.

En referencia a la ayuda para los polleros y hueveros, el ministro dijo que “si algo nos faltaba, además de la pandemia y la guerra, llegó la gripe aviar”.

El monto de la asistencia por productor se determinará a partir de la valoración económica de las categorías de aves domésticas y productos (huevos) realizado por el INTA y de las cantidades de aves sacrificadas y productos destruidos

Asimismo, indicaron que “el acceso a los programas será simple, facilitado porque los datos sobre los que se calcula el beneficio se encuentran en el sistema informático de Senasa y surgen de las actas de sacrificio digitales (SIGACTAS).

Por su parte, los productores cuyos animales fueron sacrificados previamente a la puesta en vigencia de estos programas, en el marco de las medidas sanitarias dispuestas por Senasa, contarán con 30 días para solicitar el ingreso a los mismos. En los demás casos, los productores afectados podrán realizar la solicitud a partir del día 6 de conformada el acta de sacrificio y hasta 30 días posteriores a la misma”.

Los tamberos recibirán una quinta cuota de asistencia

En tanto, se aumentará la inversión en el programa Impulso Tambero con una quinta cuota, con un fondo de $2756 millones para aliviar la situación de los productores de leche “ante la sequía y las condiciones macroeconómicas que impactaron sobre el costo de producción”.

Bahillo destacó que “la avicultura y la lechería son actividades con mucho agregado de valor”. Enfatizó que Massa “entiende y prioriza las actividades agroindustriales, con presupuestos para asistir y acompañar a los productores, con emergencia declarada en 20 distritos”.

El secretario de Agricultura asumió que “seguramente no es suficiente. Las políticas públicas no pueden reemplazar el flujo económico perdido que provocó la sequía. Pero si no nos quedaron productores en el camino, habremos cumplido”.

Massa ponderó “el trabajo de los productores agropecuarios, que siguen adelante a pesar de los problemas, porque la vida es levantarse todos los días para seguir peleando”. Y destacó que “la sequía implicó la desaparición repentina del 20% de los recursos en promedio, pero con impactos superiores en algunos productores”.

Sobre el futuro productivo, el ministro dijo que es clave que “alineemos bien los incentivos”. Y en ese sentido, promovió un “canje con productores y exportadores, como instrumento de pago en el intercambio de fertilizantes y fitosanitarios”.

Además, anunció la reforma de la Resolución 7720, por la cual el Banco Central elevó la tasa de interés “para las empresas agrícolas que no puedan demostrar que ya vendieron más del 95% de la cosecha de soja 2021/22″. Massa la calificó como una medida que “funciona como un techo para el acceso a la financiación”. También dijo que “habrá una modificación del piso para los montos de los créditos”.

Y concluyó que “el próximo Gobierno, sea del partido que sea, tendrá mejores condiciones, porque con estas medidas va a tener más maíz, girasol, trigo y por supuesto, soja; entendiendo que el campo es uno de los motores de la Argentina”.

Sobre el final, hizo un comentario en línea con su propuesta de que el Frente de Todos no compita en las PASO, y él sea el único candidato presidencial de ese espacio. “No les parece que ya tenemos demasiados quilombos como para enquilombarnos en la política. No nos entra un quilombo más. Para la estabilidad económica tiene que haber orden político”, dijo Massa.

