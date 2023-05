En Inglaterra se pelean por el Dibu Martínez: tres clubes lo buscarán en el próximo mercado de pases

None

La temporada de Emiliano “Dibu” Martínez es sensacional. Además de haber salido campeón del mundo con la Selección, el arquero argentino la rompe en la Premier League con el Aston Villa. Por eso, despertó un gran interés en clubes grandes de Inglaterra. En el futuro hay tres opciones para el Dibu: Tottenham, Chelsea y Manchester United.

Todo parece indicar que el Aston Villa ya le queda algo chico al argentino. Siendo capitán y figura, lo llevó a estar en la parte alta de la tabla de posiciones y pelean por un lugar en puestos de copas europeas. Hoy están octavos, a un paso de alcanzar el objetivo.

Más allá de esta gran temporada, para la próxima el Dibu tendría en mente cambiar de aires y pegar el salto a alguno de los grandes del fútbol inglés. Tras sus pasos ya hay tres equipos que no quieren perderse la oportunidad de quedarse con sus servicios.

Los apuntados en esta carrera son Tottenham, Chelsea y Manchester United, todos equipos del denominado Big Six. Además, hay una curiosidad: en todos tendría compañeros argentinos. No quedan dudas de que estarán haciendo su parte para convencer a los dirigentes de traer al Dibu.

El objetivo de Dibu es jugar copa europea. Por lo que el Chelsea y los Spurs quedarían en un segundo plano. Luego aparecen los Red Devils, un equipo con aspiraciones que, sin dudas, necesita un arquero como el argentino.

No obstante, la posibilidad de seguir en el Aston Villa existe. “Quisiera ganar un título con el Aston Villa. No pierdo la esperanza. Me gustaría ganar la Champions con el Aston Villa, pero es difícil porque el equipo aún está en su etapa de crecimiento”, dijo el marplatense hace algún tiempo en France Football.

Hoy en día, Dibu es un referente para el puesto en el mundo y se ha vuelto clave en el armado de los Villanos. Por eso, el arquero argentino quiere demostrar su gratitud. Por supuesto, sin descuidar su carrera y este gran momento.

Por el momento no se manejan los montos para una posible transferencia. Vale aclarar que el arquero campeón del mundo está valorado en 28 millones de euros. Lo cierto es que tener la Copa del Mundo y el The Best en su casa, podrían subirle el precio.

