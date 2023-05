“Atravieso un momento crítico”: el dramático testimonio de Silvina Luna a la espera de un trasplante de riñón

En febrero, Silvina Luna contó que necesita un trasplante de riñón, tras los problemas de salud que se le originaron por una mala praxis durante una intervención estética que le realizó Aníbal Lotocki. Ahora la modelo brindó una entrevista a corazón abierto donde dio detalles de su presente, reflexionó sobre la vida y se mostró con muchas esperanzas.

Invitada a LAM (América), admitió: “Estoy atravesando un momento muy crítico en mi vida. Como un proceso bastante profundo donde intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando y las transito como puedo”.

Luego, aprovechó para aclarar que el trasplante no es urgente porque antes tiene que solucionar otras cuestiones de salud. “Desde hace un año que tengo una bacteria y, hasta que no lo resuelva eso, no me puedo trasplantar”. “La detectaron hace un año por una bolita en la pierna y desde entonces que estoy tomando medicación. Tengo que seguir un año más, más o menos. Son unas bacterias resistentes”, detalló.

Ángel De Brito destacó que ella fue por una cuestión estética y que por una mala praxis se le desató un gran problema de salud que la atravesó y le complicó la vida cotidiana, ella asintió y quiso enviar un mensaje a quienes se someten a distintos retoques. “A las chicas que miren su belleza, única, por qué querer tener otra cara u otro cuerpo. A mí me pasó que no me creía suficiente y siempre necesitaba como... Mucho tiempo callé porque me daba vergüenza hablar de esto. Hoy tenía nervios de hablarlo y está bueno sacarlo”, reflexionó.

Desde el diagnóstico hasta la diálisis: Silvina Luna habló de su presente

Silvina Luna contó que lleva 13 años así, pero que hace seis meses debió empezar a dializarse. “Nunca pensé que iba a ser tan pronto. Es decir, yo ya venía teniendo problemas de riñones, pero mi rutina era ir cada dos semanas al laboratorio antes de pasar a diálisis y tenía una hipercalcemia que cada tanto me tenía que internar para bajar el valor. Y así fue por casi 10 años, pero tomé corticoides hasta ahora, me fueron cambiando otras cosas y eso fue antes de que me diagnosticaran. Me salió que mis riñones estaban calcificados y que tenía que entrar en diálisis”, recordó.

Con total sinceridad, admitió que al comienzo peleó un poco con la situación: “Iba muy triste, pero después te vas a acostumbrando. Y hay momentos de aceptación y otros en los que me despierto y digo ‘estoy viviendo una pesadilla’. Pero bueno, estoy acá firme y de pie”. “Siempre fui una persona de seguir adelante y ahora siento lo mismo aunque tenga recaídas de ponerme mal y triste, son más los momentos buenos que busco en el día a día”, dijo con la voz quebrada. Sin embargo, destacó que aprendió a pedir ayuda cuando la necesita y a apoyarse en su hermano y sus amigos. “Ellos me sostienen”, aseguró.

Sobre la diálisis, lo definió como “un mundo que desconocía” y como una experiencia “superfuerte”. “Estoy haciéndolo tres veces por semana, cuatro horas por día. A veces duermo, me llevo un libro... Y ahí empecé con un dolor en el ciático y en las piernas y fue muy duro porque se hizo crónico. Fueron dolores que nunca había tenido y no se lo deseo a nadie porque cuando uno vive con dolor no podés pensar en nada. Ahora, de a poquito, están encontrando los analgésicos para que me duela menos”, detalló.

Respecto a su presente aseguró que aprendió a disfrutar de los pequeños momentos. “Hoy disfruto cuando estoy bien, cuando me siento bien y puedo ir a tomar un cafecito, cuando no siento dolor. Los días que tengo diálisis vuelvo a casa y solo me quiero acostar y a veces casi que no hago nada. Es día a día en todo sentido”, admitió.

Silvina Luna habló de sus ganas de formar una familia

Tras hablar de cómo se le vio modificada y alterada la vida cotidiana, Luna se mostró optimista de cara a un trasplante. “En la alimentación siempre me cuidé, tomar poca agua, el pedir ayuda o que mis amigas vengan a mi casa porque no puedo salir. Pero el amor y creer. Tengo fe y visualizo que voy a estar trasplantada y que voy a volver a recuperar mi vida”.

En ese sentido destacó que quiere volver a tener la energía que siempre la caracterizó, divertirse más y estar más tiempo con la gente que quiere. Respecto a la idea de formar una familia, expresó: “Es uno de mis deseos que se me despertó de más grande. En el fondo siempre fui medio Susanita, pero después en las relaciones como que no pasó, no se dio. Y a veces sueño con que cuando me trasplanten pueda tener un bebé o adoptar un niño, pero quiero devolver todo ese amor que me dan a mí a alguien”.

A modo de cierre, destacó que ella saca la fuerza de donde puede. “A mí me gusta la vida y quiero vivir”, concluyó.

Fuente: TN