Cinco periodistas, dos científicos y un pastor: los "outsiders" que aspiran llegar al Concejo

Las clases dirigentes tienen una debilidad: buscar referentes "del afuera", que no necesariamente tengan experiencia en política pero sí reconocimiento público, para que incursionen en un cargo legislativo o ejecutivo. Ese afuera es territorio de los outsiders (persona ajena a, sería la traducción más atinada). Y en las listas de precandidatos al Concejo Municipal de Santa Fe para las elecciones 2023, aparecen varias novedades y algunas curiosas apostillas.

En primer lugar, la comunicación lidera el podio de quienes buscan acceder a una banca en el Legislativo local. Así, la locutora Silvina Cian será cabeza de la lista "Santa Fe Puede", del sector de Adriana "Chuchi" Molina, que aspira a la intendencia dentro de la coalición "Unidos para Cambiar Santa Fe"!. Cian fue por años reportera de Canal 13, y presentadora de los sorteos del Quini 6. Ya se muestra en sus redes sociales junto a su "mentora" política.

Dentro de lista "Arriba Santa Fe" -Frente "Unidos"-, sector que tiene como referente a Franco Ponce de León (partido Creo), postuló como precandidato al Concejo a Mario Ariel Rodríguez, conocido como "Marito Ariel", conocido locutor de la ciudad y animador de la movida tropical. "Quiero participar, sumar experiencia y escuchar, más aún de lo que hago hace años", declaró recientemente.

Además, aparece Martín Ferratto, que va primero en la lista "Adelante" en el camino al Concejo. El referente de este espacio es el precandidato a senador por La Capital, Julio "Paco" Garibaldi. Además de ser un conductor, Ferratto se lanzó con un programa que se llama "Criptovisión TV", donde explica, con formato de "influencer", las ventajas de "bitconizar" la economía: en limpio, propone que el bitcoin sea una moneda de curso legal.

De la fe a la ciencia

El pastor evangélico Ariel Rodaz, del partido UNO, también es cabeza de lista "Creer es poder" para el Concejo. Ya fue candidato a concejal en 2019. Se autodefine como "defensor de la vida desde la concepción". Estará acompañado por Fabiana Retamar, dirigente joven de la Coalición Cívica ARI de la ciudad de Santa Fe, "comprometida con la defensa de los derechos humanos y la libertad", según reza un comunicado de ese espacio.

Femia es Doctora en Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad de Quilmes. "Me sumo a un proyecto con fines socio-políticos. Hace ya varios años que entiendo que la alimentación consciente (una de las banderas de Perman) es un camino que nos conducirá al bienestar y salud que todos los seres anhelamos, así como a la equidad, respeto por el entorno y la naturaleza. Creo que estando en armonía con nuestro ser-cuerpo-mente, generaremos armonía en todos los órdenes de la vida", se autodescribe en la web oficial de La Causa Somos Todos.

En similar línea, Lafferriere entiende y practica la ciencia "desde un enfoque diferente, orientado a buscar el equilibrio del individuo para contribuir a la humanidad. Desde este paradigma, la alimentación consciente y la salud natural aportan un rol fundamental para este objetivo. En este camino, hace años ya, fue cuando encontré a Saúl, entendiendo y compartiendo su verdadera convicción y entrega a esta Causa, con el fin (o más bien, principio) noble como parte de la evolución de la humanidad", dice el investigador.

Polémica por el grafeno

Ahora, la polémica: el 28 de enero de 2022, el sitio periodístico Chequeado.com echó luz sobre una fake news: la noticia falsa era que científicos argentinos habían confirmado que las vacunas anti Covid contenían grafeno (una sustancia de riesgo potencial al ser inhalado) tras un análisis microscópico. Esto se viralizó por las redes sociales y fue Trending Topic.

"Circulan en Facebook y Twitter publicaciones que afirman que científicos argentinos confirmaron que las vacunas contienen grafeno tras un análisis microscópico. Los posteos se basan en un video en vivo, que fue transmitido en el programa "Labitacora" a través de la plataforma Twitch, y que contó con la participación de tres presentadores: los biotecnólogos Anabela Femia y Lisandro Lafferriere (o sea, los precandidatos de Perman) y el supuesto médico Martín Monteverde", explicó Chequeado.

"Sin embargo, esto es falso -subrayó el sitio especializado-. Los responsables del análisis difundido no demostraron que las vacunas contienen grafeno. En las imágenes virales de supuestas muestras de vacunas bajo el microscopio no se observa grafeno sino suciedad, restos de plástico, vidrios o fibras. Además, las vacunas contra el coronavirus no tienen grafeno", subrayó el sitio de verificación de los discursos públicos.

Madre

Por la Coalición Cívica (CC-Ari) fue presentada como precandidata a concejala Inés Masino, la mamá de Julio Cabal, el joven de 29 años asesinado en septiembre de 2019 tras ser baleado durante un asalto a su comercio. Inés es una "madre del dolor": el día en que la justicia condenó a prisión perpetua al asesino de Cabal, Juan Cruz Gambini -por "homicidio doblemente calificado por el empleo de arma de fuego y criminis causa"-, Inés Masino declaró a la prensa: "Había que tener un culpable, pero la perpetua es mía".

Hijas

Por último, dos curiosidades. María Beatriz "Titi" Barletta, segunda en la lista "Es con vos", que lleva con aspiraciones a la Intendencia a Juan Pablo Poletti, es hija del actual diputado nacional Mario Barletta. Y Daniela Muttis (PDP) va cuarta en la lista "Más para Santa Fe", que lleva como precandidato a la reelección en el Palacio Municipal a Emilio Jatón. Daniel es hija del recordado Enrique Muttis, quien fuera concejal de esta capital (período 1973-1976) e intendente de 1989 a 1991. Muttis falleció en julio de 1991.

Con informacion de El Litoral, sobre una nota de Luciano Andreychuk.