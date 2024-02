Santa Fe advierte que no puede sustituir recursos del Fondo de Incentivo Docente

Tras la confirmación del gobierno nacional de que se eliminará el Fondo de Incentivo Docente, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, advirtió que la provincia no está en condiciones de hacer frente a la erogación que implicaría sustituir dichos recursos.

"La situación es muy difícil no sólo para Santa Fe, sino para la mayoría de las provincias. Tengamos en cuenta que hay provincias que ya no lo están pagando porque lo cancelan recién cuando la Nación transfiere sus recursos. Para que tengamos dimensión de lo que estamos hablando, en el caso de Santa Fe, esto representa unos 3.200 millones de pesos al mes", precisó.

El funcionario aseveró que "a priori, es muy difícil hacerse cargo de ese complemento, que la Nación tiene la responsabilidad de sostener y transferir, cosa que no está haciendo".

Goity no ocultó su sorpresa ante la decisión del gobierno central, ya que – según relató- había estado reunido con su par nacional antes de que se reuniese el Consejo Federal de Educación, y había obtenido un compromiso del funcionario no sólo para sostener el FONID, sino para actualizar sus montos. Pero el fracaso legislativo del tratamiento de la Ley Ómnibus modificó el escenario.

Panorama

En el caso de la provincia de Santa Fe, Nación adeuda los fondos correspondientes a Incentivo Docente desde octubre. El Fonid representa en términos promedio unos 28 mil pesos mensuales por docente; esto es aproximadamente el 10% del salario.

"La situación es preocupante porque el Incentivo constituye un complemento salarial importante para todos los docentes. Acarreamos una deuda de todo el último trimestre", insistió.

Respecto del accionar que encarará la provincia, dijo que se harán "todas las acciones que correspondan, inclusive, algunas que pueden ser de carácter legal porque el FONID surge de una ley. Se da, luego, una controversia en torno de si está vigente o no; lo cierto es que todos los años se actualizaba a través del presupuesto nacional". En ese sentido, mencionó que "como hoy tenemos un presupuesto reconducido, hay aspectos de carácter legal que deben ser puestos a consideración". "Santa Fe – mencionó- está haciendo un esfuerzo enorme para poder llegar al 26 de febrero con el comienzo de clases. Pero encontrarnos con este tipo de situaciones, la verdad, no es lo que queremos", concluyó.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.