El rating de la entrevista a Cristina Kirchner en Duro de Domar: con picos de más de 11 puntos superó a Telefe y El Trece

La entrevista que brindó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en exclusiva con el periodista Pablo Duggan en el programa Duro de Domar por la pantalla de C5N se convirtió en lo más visto de la noche del jueves, tomando los guarismos de las señales de cable y televisión abierta.

Con una fuerte expectativa, los números de rating fueron subiendo a medida que llegaba la hora señalada para la aparición de Cristina en la pantalla de la señal de noticias. A las 21.30 horas cuando comenzó el programa, ya marcaba 6.9 puntos de rating y a partir de ese momento, no paró de crecer. “Hace como seis años que no estoy en un set. Debo ser la política que menos...no bueno, me gana Máximo Kirchner, él si que no viene ni a C5N ni a ningún lado. Hacer política en los set de televisión es lo más fácil que hay. En tribunales y en los set de televisión es lo más fácil que hay. En los set de televisión se arma el dispositivo que después finalmente termina en los tribunales”, comenzó diciendo la ex mandataria cuando fue presentada por Duggan.

Uno de los momentos de rating más elevado se produjo a las 21.56 horas, cuando marcó 10.6, en lo que significó una gran diferencia con respecto a los competidores, que se ubicaron por detrás con cifras que apenas rozaban los 3 puntos. En ese momento, el resto de canales alcanzaban: Telefe (9.2), El Trece (9.1), LN+ (3.2), El Nueve (2.5), Crónica (1.4), TN (1.3), A24 (1.1).

Pasadas las 22, el rating de C5N seguía encendido y ya rozaba los 11.3 puntos, exactamente a las 22.15 cuando Cristina Kirchner recordó el día que anunció la fórmula con Alberto Fernández. “La decisión fue porque había asegurar el triunfo del peronismo y la única manera era reagrupar a todas las fuerzas. Si habían algunos que dudaban porque yo iba a ser la candidata, bueno vamos con esto. Y fue una buena estrategia”, reveló la Vicepresidenta. Mientras tanto, el resto de las señales marcaban: El Trece (9.8), Telefe (8.9), América (3.3), LN+ (3.0), El Nueve (1.8), A24 (1.5), Crónica (1.4), TN (0.8), Canal 26 (0.8), NET TV (0.3) y La TV Pública (0.1).

La entrevista fue realizada en vivo en los estudios de C5N y sin cortes hasta las 22.47 horas. Debido a la gran repercusión, Pablo Duggan anunció que por única vez el programa iba a extenderse una hora más con el posterior debate de los panelistas sobre las principales definiciones que emitió Cristina Kirchner.

Durante la entrevista fue consultada sobre cómo le afectó el intento de asesinato que sufrió en la puerta de su casa: “Me impactó, me cambió. Ahora tomo medidas de seguridad que antes nunca tomaba. Lo que más me impactó es que yo pensé que esa época había sido superada. Yo viví una etapa en Argentina donde el enemigo era suprimido”. En ese momento la audiencia de C5N se mantenía con picos de un poco más de 10 puntos, esta vez peleando palmo a palmo con la telenovela Pantanal (Telefe) y Los 8 escalones de los tres millones (El Trece) que lograban repuntar para llegar a los dos dígitos.

Cerca del final, cuando faltaban 15 minutos para las 23 horas y la entrevista entraba en su etapa final, C5N tocaba los 10.6 puntos de rating contra los 10.4 y 10.1 de El Trece y Telefe, respectivamente. En ese instante, Cristina hablaba de su futuro político. “En política me queda militar. Espero que los hijos de la generación diezmada sean los que tomen la posta. Voy a tener el papel de siempre,: el de una militante política que hace todo lo que tiene que hacer para que lo que considero es lo mejor que le puede pasar a los argentinos, les pase”, lanzó la vicepresidenta.

Con informacion de Infobae.